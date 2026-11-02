Akdeniz Üniversitesi\'nde organ bağışı haftasında gençlere çağrı yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi iş birliğinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı makamında Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, öğretim üyeleri, öğrenciler ve organ nakli gönüllüleri ziyaret etti. Rektör Özkan organ nakline dikkat çeken pankart ile fotoğraf çektirerek organ bağışı çağrısında bulundu.

Organ bağışı farkındalık yürüyüşü

Ziyaretin ardından heyet "Organ Bağışı Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünün önünden yürüyüşe başlayan öğrenciler ve akademisyenler kampüsteki öğrencileri organ bağışı konusunda bilinçlenmeleri için çağrıda bulundu. Yürüyüş toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi H Blokta düzenlenen etkinlikte Lise Öğrencileri ile Organ Bağışı Bilgilendirme Buluşmasında bir araya geldi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, dekan yardımcıları, başhekim yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve organ bağışı gönüllüleri katıldı.

"Organ bağışı bilinci artırılmalı"

Lise ve üniversite öğrencilerinin organ nakli olmuş hastalarla bir araya gelerek organ nakli konusunda bilgi aldığı etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "3-9 Kasım haftası bildiğiniz üzere organ nakli, organ bağışı haftası. Maalesef bu hak ettiği gibi kutlanmıyor." dedi. Toplumda organ bağışı bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayan Rektör Özkan, yeterli bağışçı bulunamaması nedeniyle binlerce hastanın hayata tutunma mücadelesi verdiğine işaret etti. Konuşmasında organ bağışındaki en büyük engellerden birinin toplumsal refleksler ve bilgi eksikliği olduğunu belirtti. Organ bağışı konusunda hala ciddi bir farkındalığa ihtiyaç duyulduğunu belirten Rektör Özkan, "Kişi organlarını bağışlamış olsa bile, yakınları onay vermediği takdirde ne yazık ki organlar toprak oluyor ve dermansız hastalar için çöp haline geliyor" dedi. Rektör Özkan, yoğun bakımlarda verilen sağlık hizmetlerinin yanı sıra, hasta yakınlarına beyin ölümünün geri dönüşü olmayan bir süreç olduğunu doğru ve anlaşılır bir şekilde anlatabilmenin kritik önem taşıdığını ifade etti.

"Cana can katmak için bağış şart"

Akdeniz Üniversitesi'nin organ nakli alanındaki köklü geçmişine ve deneyimine dikkat çeken Rektör Özkan, üniversite bünyesindeki diyaliz merkezlerinde ve hastanelerde şifa bekleyen çok sayıda hasta bulunduğunu hatırlattı. Kalp ve akciğer gibi hayati organların ancak canlı bağışlar veya kadavra bağışları ile mümkün olabildiğini belirterek gençlere ve lise öğrencilerine seslenen Rektör Özkan, "Umuyorum ki organ nakli farkındalığı artar ve hiçbir zaman canlıya ihtiyaç duymadan kalp ve akciğer gibi organ nakillerini gerçekleştirebiliriz. Gençlerimize, geleceğin hekimlerine büyük görevler düşüyor. Bu bilinci hep birlikte büyüteceğiz" şeklinde konuştu.

Etkinlik, organ nakliyle yeniden sağlığına kavuşan hastaların ve gençlerin yoğun katılımıyla, toplumsal duyarlılığı artıracak mesajlarla ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.