Aktif Yaş-Al Projesi Ümraniye'de Hayata Geçti
Aktif Yaş-Al Projesi Ümraniye'de Hayata Geçti

06.05.2026 02:45
Ümraniye'de yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan Aktif Yaş-Al projesi sürdürülebilir hale getirildi.

İSTANBUL Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın YADES 2024 programı kapsamında desteklenen ve Medipol Üniversitesi iş birliğiyle Ümraniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Aktif Yaş-Al' projesi, kalıcı hizmet modeline dönüştürüldü.

Geçen yıl uygulamaya alınan proje, 2026 yılı itibarıyla Ümraniye Belediyesi'nin sürdürülebilir hizmet anlayışı çerçevesinde faaliyetlerini devam ettiriyor. Proje, Ümraniye ilçesinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve aktif yaşlanmayı desteklemeyi hedefliyor.

Bütüncül bir hizmet modeli sunmayı amaçlayan çalışma kapsamında; sosyal hizmet uzmanları, gerontologlar, psikologlar, ergoterapistler ve fizyoterapistlerden oluşan uzman ekipler görev yapıyor. Ekipler, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını tespit ederek fiziksel, zihinsel ve psikososyal alanlarda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Belediyeden yapılan bilgilendirmede şu bilgilere yer verildi:

"Esenevler Aktif Yaş-Al Merkezi ile Cemil Meriç Aktif Yaş-Al Merkezi, 65 yaş üstü bireyler için önemli birer merkez noktası haline geldi. Bu merkezlerde; ergoterapi, psikolojik ve gerontolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra el sanatları, bilişsel gelişim ve sosyal etkileşimi destekleyen iş uğraş atölyeleri düzenleniyor. Kurulan çağrı hattı sayesinde yaşlı bireylerin merkezlere doğrudan ulaşabilmesi sağlanarak ihtiyaçların hızlı şekilde karşılanması hedefleniyor.

Ümraniye'de yaşayan 65 yaş üstü bireylere yönelik olarak düzenlenen atölye çalışmaları, yaşlı bireylerin aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçlıyor. Gerontologlar tarafından katılımcıların bilişsel ve fiziksel durumları dikkate alınarak planlanan bu çalışmalar; sosyal etkileşimi artırmanın yanı sıra el-göz koordinasyonu ile bilişsel becerilerin güçlendirilmesine de katkı sağlıyor.

Fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen fiziksel aktivite programları ise yaşlı bireylerin hareket kabiliyetlerini korumalarına, kas gücü ve esnekliklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu bütüncül çalışmalar sayesinde yaşlı bireylerin bağımsız yaşam sürelerinin uzatılması hedefleniyor.

Ergoterapist tarafından yürütülen bireysel terapi seanslarında yaşlı bireylerin günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmesi için destek sağlanıyor. El-göz koordinasyonu, ince motor beceriler ve zihinsel uyarımı geliştirmeye yönelik uygulamalarla yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin korunması amaçlanıyor.

Aylık olarak düzenlenen sosyal aktiviteler, yaşlı bireylerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlarken; zihinsel yeteneklerini desteklemek, sosyal izolasyonu önlemek ve kendine güven duygusunu pekiştirmek amacıyla planlanıyor.

Çalışma kapsamında yaşlı bireyler ve bakım verenlere yönelik psikolojik ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Bu hizmetlerle birlikte yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması, sosyal katılımlarının teşvik edilmesi ve yaşlanma sürecine uyum sağlamalarına katkı sunuluyor. Ayrıca düzenli olarak gerçekleştirilen eğitim programlarında; sağlıklı yaşam, beslenme, ilaç kullanımı, düşme riski, kronik hastalıkların yönetimi, sosyal hizmet hakları ve aktif yaşam gibi konularda bilgilendirme yapılıyor. Eğitimler, psikolog, diyetisyen ve sosyal hizmet uzmanları tarafından yürütülüyor."

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise konuyla ilgili yaşlı bireylerin toplum hayatında aktif kalmasının önemine dikkat çekerek "Aktif Yaş-Al' çalışması ile büyüklerimizin yaşamlarını daha sağlıklı, güvenli ve sosyal bir şekilde sürdürebilmeleri için her türlü desteği sunuyoruz. Belediyemiz, büyüklerimize yönelik yaptığı hizmetlerle örnek olmaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: DHA

