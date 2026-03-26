Ali Akan'ın Hayati Ameliyatı
26.03.2026 22:15
69 yaşındaki Ali Akan, genişleyen aort damarı için 3 saatlik operasyonla yapay damar takıldı.

SAMSUN Şehir Hastanesi'nde doğuştan göğüs kafesi deformitesi ve ileri düzeyde skolyozu bulunan Ali Akan'ın (69) genişleyen aort damarı, kalbi 3 saat durdurularak yapay damarla değiştirildi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde oturan Ali Akan'a yaklaşık 10 yıl önce aort genişlemesi teşhisi konuldu. 1 ay önce ileri derecede nefes darlığı ve halsizlik şikayeti ile Samsun Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğine başvuran Akan'a yapılan incelemelerde, ana damar olan aortta hayati risk taşıyan ciddi genişleme ve ileri düzeyde kapak yetmezliği tespit edildi. Tetkiklerde ayrıca, 'dolikoaorta' adıyla bilinen aortun normalden çok daha uzun ve kıvrımlı olduğu, tıpta 'dolikoaorta' olarak adlandırılan nadir bir damar yapısına sahip olduğu saptandı.

KALBİ 3 SAAT DURDURULDU

Doğuştan gelen güvercin göğsü ve omurga eğriliği nedeniyle Akan'ın kalp ve büyük damarlarının vücut içindeki konumunun normalden farklılık gösterdiği saptandı. Damarların göğüs kemiğinin altında, ulaşılması güç bir noktada olması sebebiyle Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Ereren başkanlığındaki ekip, standart yöntemlerinin dışına çıkarak özel bir ameliyat planı hazırladı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, hastanın güvenli dolaşımı için önce kasık damarları üzerinden kalp-akciğer makinesine bağlantı yapıldı. Kalbin 3 saat boyunca durdurulduğu ameliyatta, genişlemiş ve uzamış aort damarı tamamen çıkarılarak yerine biyolojik kapaklı yapay damar yerleştirildi. Kalbi besleyen damarlardan birinin derinde ve sabit olması nedeniyle, 'cabrol yöntemi' adı verilen ileri cerrahi teknik kullanılarak bağlantı sağlandı. 12 günlük takibin ardından sağlığına kavuşan Akan, bugün taburcu edildi.

Hastanın son durumu hakkında bilgi veren Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Ereren, "Normal ameliyatlarda biz kalp, akciğer pompasına girdiğimiz için kalp ameliyatlarında bir miktar kalp duruyor. Vücut ısısı 30 dereceye kadar düşürülüyor. Yine ameliyat esnasında ameliyatın yerleşiminden ve kemikle olan ilişkisinden dolayı hastayı kasık damarlarında kalp ve akciğer pompasına bağladık. Bu standart yaklaşımlarından dolayı bu hastaya özel uygulamalar yapmak zorunda kaldık. Özellikle göğüs kafesinin kalbe bası yaptığı nokta vardı. Şah damarları da göğüs kemiği ile ilişki içindeydi. Bu ilişkinin olmadığı kısımları açarak ameliyatı yaptık. Yandan yapmak mümkün değildi. Kaburga aralıkları çok daralmıştı. Buradaki en büyük problem aorta ulaşmaktı. Göğüs ön arka çapı çok arttığı için aort çok derinde ve serbest diyebileceğimiz bir pozisyonda değildi. Koroner damarlarını yeni koyduğumuz grefte bağlayarak çözdük. Ameliyat sırasında genişlemiş ve aşırı uzamış aort tamamen çıkarılarak yerine biyolojik kapak içeren yapay damar yerleştirildi" dedi.

Ameliyatın 4 saat sürdüğünü ifade eden Ereren, "Yaklaşık 4 saat süren kalp-akciğer makinesi desteği ve 3 saate yakın kalbin durdurulduğu operasyon boyunca hastanın beyin ve organ dolaşımı stabil seyretti. Ameliyat sonrası kalp ritmi kendiliğinden normale döndü. Hasta herhangi bir destek tedavisine ihtiyaç duyulmadan cihazdan ayrıldı. Ameliyat sonrası süreci sorunsuz ilerleyen hastanın genel durumu iyi" diye konuştu.

Bugün taburcu edilen hasta Ali Akan ise, kendisini sağlığına kavuşturan doktorlara ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

