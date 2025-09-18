Amasya'da Kalp Krizi Şüphesi

AMASYA'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Davut Bakır (70), ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran Davut Bakır'ın yapılan tetkiklerinde kalp damarlarında problem tespit edildi. Samsun'a sevkine karar verilen Bakır için ambulans helikopter istendi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans helikopter, Amasya 12 Haziran Stadyumu'na indi. Bakır sağlık ekipleri tarafından sedyeyle helikoptere taşınıp, tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.