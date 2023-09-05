Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyu içen 150 kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyu içen 150 kişi hastaneye başvurdu

Son Güncelleme: 05.09.2023 08:19

Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurduğu bildirildi. Taşova Belediyesi 'şebeke suyu içilmemesi' uyarısında bulundu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Taşova Belediyesi 'şebeke suyu içilmemesi' uyarısında bulundu.

150 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İlçe merkezinde gece çoğunluğu yaşlı ve çocuklardan oluşan 150 kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınanların çoğunun şebeke suyunu içtikten sonra rahatsızlandığını söylemesi üzerine inceleme başlatıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyu içen 150 kişi hastaneye başvurdu

"SU İÇMEYİN" UYARISI

Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, şebeke suyunun ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmamasını istedi. Belediye ikinci paylaşımında ise şebeke suyunun tedbir amaçlı bir süre kesileceğini duyurdu. Konuyla ilgili adli ve idare soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyu içen 150 kişi hastaneye başvurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyu içen 150 kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyu içen 150 kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika
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