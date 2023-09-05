Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyu içen 150 kişi hastaneye başvurdu

Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Taşova Belediyesi 'şebeke suyu içilmemesi' uyarısında bulundu.

150 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İlçe merkezinde gece çoğunluğu yaşlı ve çocuklardan oluşan 150 kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınanların çoğunun şebeke suyunu içtikten sonra rahatsızlandığını söylemesi üzerine inceleme başlatıldı.

"SU İÇMEYİN" UYARISI

Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, şebeke suyunun ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmamasını istedi. Belediye ikinci paylaşımında ise şebeke suyunun tedbir amaçlı bir süre kesileceğini duyurdu. Konuyla ilgili adli ve idare soruşturma başlatıldı.