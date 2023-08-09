Ameliyat Hemşiresi Denizde Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Anamur ilçesi Devlet Hastanesi'nde görevli ameliyat hemşiresi Havva Şeref (55), girdiği denizde fenalaşarak, yaşamını yitirdi. Şeref'in kıyıya çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale sırasında, 'Benden bu kadar' dediği öğrenildi.

Anamur ilçesindeki Ören Sahili'nde denize giren Havva Şeref, fenalaştı. Sahildekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Şeref'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeref, durumunun ciddileşmesi üzerine Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Şeref'in kıyıya çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale sırasında, 'Benden bu kadar' dediği belirtildi. Anamur Devlet Hastanesi'nde Havva Şeref için tören düzenlendi. Arkadaşlarının gözyaşları arasında cenaze aracına alınan Şeref'in cenazesi önce Göktaş Mahallesi'ndeki evine götürüldü ve helallik alındı, ardından da Anamur Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.