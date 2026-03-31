Ameliyat Sonrası \'Koşsam Koşacağım!\'

ANTALYA'da minimal invaziv koroner baypas ameliyatı olan İbrahim Akyol'un (58) sağlığına kavuşmasının ardından dile getirdiği sözler, gülümsetti. 'Eskisi gibi olmam' düşüncesiyle baypastan kaçan Akyol, ameliyattan 24 saat sonra yürüyebildiğini görünce, "Koşsam vallahi koşacağım ama hocamdan izin almadan koşmak istemiyorum" sözleriyle sevincini dile getirdi.

Afyonkarahisar'da oturan İbrahim Akyol, bir süredir yaşadığı şikayetler nedeniyle başvurduğu hastanede, kalbinin bir damarının tıkalı olduğunu ve baypas ameliyatı yapılması gerektiğini öğrendi. Bunun üzerine Antalya'ya gelerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Birkan Akbulut'a başvuran Akyol, baypas ameliyatıyla ilgili endişelerini anlattı. Doç. Dr. Akbulut'un ikna etmesiyle ameliyat olan İbrahim Akyol, baypasa razı olmamasının nedeninin, ameliyatta kesilen bölgenin kaynamasının uzun süreceği, çalışamayacağı ve sağlığının eskisi gibi olmayacağı endişesinden kaynaklandığını söyledi. Akyol, "Beni baypasa hocam ikna etti" dedi.

24 SAAT GEÇMEDEN YÜRÜMEYE BAŞLADI

Ameliyattan 24 saat geçmeden yürümeye başlayan Akyol, kapalı koroner baypas ameliyatın kolaylığını ve konforunu, "B gün yoğun bakımda yattım. Şimdi ise servisteyim" sözleriyle anlattı. Kendisini sağlığına kavuşturan doktoruna dualar eden Akyol, "Ne mutlu ki böyle hocalarımız var. Başımızdan eksik olmasınlar. Allah çoluğuna çocuğuna zeval vermesin. Allah hocamdan razı olsun" dedi.

'KOŞSAM KOŞACAĞIM'

Ameliyattan sonra kendini gayet iyi hissettiğini belirten Akyol, "Vallahi koşsam koşacağım. Sadece hocamdan izin almadan koşmak istemiyorum" sözleriyle sevincini dile getirdi. Akyol'un bu sözleri yakınlarını ve doktorunu gülümsetti.

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Birkan Akbulut, minimal invaziv baypas ameliyatıyla hastanın kalbinin bir damarının değiştirildiğini belirtti. Ameliyatın meme altından 5 santimlik kesiden yapıldığını anlatan Doç. Dr. Akbulut, "Hastamızın dün ameliyatını gerçekleştirdik. 1 gece yoğun bakımda kaldı. Bugün ise servise çıktı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Hastamız ayakta ve sağlığı iyi. Birkaç gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

KALP ATARKEN BAYPAS

Koroner baypas ameliyatlarında genel olarak kalbin durdurularak ameliyat yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Akbulut, hastanın ameliyatında ise kalbin çalışır vaziyette olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Akbulut, "Ameliyatta kalbin durdurulup durdurulmaması kararı, hastanın genel durumu, tıbbi durumu ve cerrahın tercihine bağlıdır" dedi.

Tıkalı damarın yerleşimi ve anatomisinin de bu kararda belirleyici olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Akbulut, "Kalp çalışıyor, atmaya devam ediyor, vücudun gereksinimini sağlamaya devam ederken biz de çalışan kalpte o damarı baypas ediyoruz. Tabii kalp durdurularak yapılan ameliyata göre biraz daha emek gerektiriyor" ifadelerini kullandı.