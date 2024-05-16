Sağlık

Ameliyatta ölen kocası için 6 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

Olayın kapanması için doktorun kendisine para ve ev teklifinde bulunduğunu iddia eden Sekman, hukuki süreci sonuna kadar devam ettireceğini söyledi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuk annesi Sema Sekman, ameliyatta kocasının ölümüne sebep olduğunu iddia ettiği doktora karşı 6 yıldır hukuk mücadelesini sürdürüyor. Olayın kapanması için doktorun kendisine para ve ev teklifinde bulunduğunu iddia eden Sekman, hukuki süreci sonuna kadar devam ettireceğini söyledi.

Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuk annesi Sema Sekman'ın eşi Murat Sekman (47), 2017 yılında İstanbul'daki Özel İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde Prof. Dr. Alper Çelik tarafından yapılan ameliyattan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Eşinin ölümüne ameliyatı yapan doktorun sebep olduğunu iddia eden Sema Sekman, 6 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Ameliyatın ardından kocasının 17 gün yoğun bakımında yattıktan sonra hayatını kaybettiğini söyleyen Sekman, Prof. Dr. Çelik'in kendilerine para ve ev teklif ettiğini öne sürdü. Sekman, hukuki süreci sonuna kadar devam ettireceğini belirtti.

"Eşimin canına mal oldu bu ameliyat"

Yaşanan süreci anlatan Sekman, "Eşim 15 yıldır şeker hastasıydı. Biz de şifa bulmak için İstanbul Cerrahi Hastanesi'ne gittik. Eşim ameliyat oldu. İnce bağırsağın ters çevrilmesi ve midenin küçültülmesi ameliyatıydı. Meğer bu ameliyat Sağlık Bakanlığı'nın onaylamadığı, izin vermediği bir deney ameliyatıymış. Bu ameliyat eşimin üzerinde denendi. Bu ameliyat eşimin canına mal oldu" dedi.

"Mahkeme sürecimiz bizim 6 yıldır devam ediyor"

Dr. Çelik'in ameliyat için kendilerini ikna ettiğini ifade eden Sekman, "Doktor bize 5 gün içinde şifa bulacağını, ilaçları tamamen bırakacağımızı, eşimin şeker hastalığından kurtulacağının sözünü verdi. Bizi ikna etti. Şifa aradığımız için biz de güvendik. Ama bir deney yaptığını bilmiyorduk. Eşimin hayatına mal oldu. Ameliyat sonrasında 17 gün yoğun bakım süreci oldu. Çok yoğun kanamaları oldu. Bunların normal olduğunu söyledi. Bu yoğun kanamaların ardından bizi devlet hastanesine sevk ettiler. Eşim orada vefat etti. Alper Çelik'in adı bu ölüme karışmamış oldu. Mahkeme sürecimiz bizim 6 yıldır devam ediyor. Eşim vefat edeli 7 yıl oldu" diye konuştu.

"Ev alma teklifinde bulundu"

Başka insanların da canının yanmasını istemediği kaydeden Sekman, "Bu olay sonrasında Alper Çelik bana ulaştı ve para teklifinde bulundu. Hatta ev alma teklifinde, düzenli maaş teklifinde de bulundu. 'Hayatını iyi yaşa, olan oldu' der gibi. Böyle bir teklifte bulundu ama ben kabul etmedim. Hukuki bir süreç başlattım ve sonuna kadar da arkasındayım. Ceza almasını istiyorum. Başka insanlarında canının yanmamasını istiyorum. Çünkü mağdur olan başka hastaların da olduğunu biliyorum bana ulaşıyorlar" şeklinde konuştu.

Ameliyatta ölen kocasının Kırıkkale Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yaptığını belirten Sekman, üniversite, lise ve ilkokul öğrencisi 3 kızının olduğunu aktardı.

3 yıl meslekten men edildi

Öte yandan, diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi alanında faaliyet gösteren Prof. Dr. Alper Çelik hakkında, özellikle ameliyat yaptığı bazı hastaların ölümüne sebep olduğu iddiasıyla pek çok soruşturma başlatılmış ve dava açılmıştı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Kurulu'nun 20 Aralık 2023 tarihli 20. Sağlık Meslekleri Kurulu Toplantısında alınan kararla, Prof. Dr. Alper Çelik'in 3 yıl süreyle meslekten geçici olarak men edildiği öğrenildi.

(HA-MK-NSO-Y)