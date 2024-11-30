Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt hayatını kaybetti

Sağlık

Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt (59), sabah saatlerinde İstanbul Etiler civarında evinin yakınlarında yolda yürürken aniden yere yığıldı. Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Bozkurt'un ani ölümü Amerikan Hastanesi ve Koç Sağlık Grubu'nda büyük üzüntü yarattı. Bilinen bir rahatsızlığı olmayan başhekim, düzenli spor yapması ve gıda seçimi konusundaki titizliğiyle biliniyordu.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN TAZİYE MESAJI

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. "Hayatımın en kötü zamanlarını geçiriyorum sanırım." diyen Çağlayan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yakın arkadaşlarım bir bir beni bırakıp gidiyor. Önce Metin, şimdi İsmail. İkisi de kalp krizi. Amerikan Hastanesi'nin başhekimi İsmail Bozkurt. Çocukluk arkadaşım. Sağlıklı beslenen, içki sigara içmeyen her gün kilometrelerce yürüyen İsmail. Sabah yürüyüşünde hayata ve bize veda etti. Zor zamanlar. Nur içinde uyu arkadaşım… Yattığın yer incitmesin..."

İSMAİL BOZKURT KİMDİR?

Almanya Esslingen doğumlu Dr. İsmail Bozkurt, 2014 yılından beri Amerikan Hastanesi başhekimi ve mesul müdürü olarak görev yapıyordu.

İstanbul'da St. Georg Avusturya Lisesi'nden mezun olduktan (1984) sonra, Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp öğrenimi gördü. 1993'te mezuniyetinin ardından uzmanlık eğitimini İstanbul'da Şişli Etfal Hastanesi'nde aile hekimliği alanında tamamladı (1996). 2015 yılında da Berlin Üniversitesi'nden hastane yöneticiliği ve sağlıkta kalite dalında yüksek lisans derecesi aldı.

2001 yılında aile hekimliği uzmanı olarak Amerikan Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Dr. Bozkurt, 2011'te mesul müdür yardımcılığına getirildi. 2013 yılında sürekli kalite geliştirme müdürü oldu, 2014 yılında ise başhekimlik ve mesul müdürlük görevlerini üstlendi.