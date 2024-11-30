Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt hayatını kaybetti

Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt hayatını kaybetti

Amerikan Hastanesi'nin başhekimliğini yürüten Dr. İsmail Bozkurt, yolda yürürken aniden yere yığıldı. 59 yaşında hayatını kaybeden başhekimin bilinen bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi.

30.11.2024 16:34  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt (59), sabah saatlerinde İstanbul Etiler civarında evinin yakınlarında yolda yürürken aniden yere yığıldı. Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Bozkurt'un ani ölümü Amerikan Hastanesi ve Koç Sağlık Grubu'nda büyük üzüntü yarattı. Bilinen bir rahatsızlığı olmayan başhekim, düzenli spor yapması ve gıda seçimi konusundaki titizliğiyle biliniyordu.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN TAZİYE MESAJI

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. "Hayatımın en kötü zamanlarını geçiriyorum sanırım." diyen Çağlayan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yakın arkadaşlarım bir bir beni bırakıp gidiyor. Önce Metin, şimdi İsmail. İkisi de kalp krizi. Amerikan Hastanesi'nin başhekimi İsmail Bozkurt. Çocukluk arkadaşım. Sağlıklı beslenen, içki sigara içmeyen her gün kilometrelerce yürüyen İsmail. Sabah yürüyüşünde hayata ve bize veda etti. Zor zamanlar. Nur içinde uyu arkadaşım… Yattığın yer incitmesin..."

Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt hayatını kaybetti

İSMAİL BOZKURT KİMDİR?

Almanya Esslingen doğumlu Dr. İsmail Bozkurt, 2014 yılından beri Amerikan Hastanesi başhekimi ve mesul müdürü olarak görev yapıyordu.

İstanbul'da St. Georg Avusturya Lisesi'nden mezun olduktan (1984) sonra, Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp öğrenimi gördü. 1993'te mezuniyetinin ardından uzmanlık eğitimini İstanbul'da Şişli Etfal Hastanesi'nde aile hekimliği alanında tamamladı (1996). 2015 yılında da Berlin Üniversitesi'nden hastane yöneticiliği ve sağlıkta kalite dalında yüksek lisans derecesi aldı.

2001 yılında aile hekimliği uzmanı olarak Amerikan Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Dr. Bozkurt, 2011'te mesul müdür yardımcılığına getirildi. 2013 yılında sürekli kalite geliştirme müdürü oldu, 2014 yılında ise başhekimlik ve mesul müdürlük görevlerini üstlendi.

İsmail Bozkurt, Hastane, Bozkurt, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • McA !:
    Covid aşısı olanlar için hiç iç açıcı günler beklemiyor. Benden demesi dikkatli un benim cevremdede aşı olup kalp krizi geçiren çok genç ,ölüp giden yaşlı insan var 18 4 Yanıtla
  • Cesur Aslan:
    Ne yaptılarsa bu insanlığa fazla yaşatmıyorlar. 60 yaşını görmeden hayatını kaybetmeye başladı insanlar dikkat edin özellikle erkekler vefat ediyor. 5 0 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Her şeyin azı karâr, Çoğu zârardır : Nice koşanları biliriz ? Sağlıklı yaşam,sağlık yaşamm dşyee kalpe fazla yüklenirseniz olacağı budur ! Rahmftli : Mustafa Koç’ta aynı âkıbetle ruhûnu teslim etmişti ? Sonrada : Kabahât-i aşılarda buluyorlar ? Ecil gelmiş cihâna baş ağrısı bahâne… 0 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    covid aşısı ,kalp kasını yumuşattı,kanın çabuk pıhtılaşma yapmasını arttırdı.Sonuç kalp krizi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:37 Suriye’de Halep’in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
21:14 Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı
21:12 ATM’lere Sahte Dolar Yatıran Şebeke Çökertildi: 4 Kişi Tutuklandı ATM'lere Sahte Dolar Yatıran Şebeke Çökertildi: 4 Kişi Tutuklandı
21:08 Galatasaray’ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı Galatasaray'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı
21:05 Diyanet Vakfının ’Zekat parasıyla toplantı’ iddiası yalan çıktı Diyanet Vakfının 'Zekat parasıyla toplantı' iddiası yalan çıktı
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
20:34 Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca’yı istiyoruz Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca'yı istiyoruz
20:26 Van’ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
20:15 Van’da gösteri yürüyüşlerine 10 gün yasak Van'da gösteri yürüyüşlerine 10 gün yasak
20:04 Deneyimli gazeteci Ebru Baki, tv100 ailesine katıldı. Deneyimli gazeteci Ebru Baki, tv100 ailesine katıldı.
19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 17:55:09. #1.13#
SON DAKİKA: Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.