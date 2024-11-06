Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İnternet Bağımlılığına Dikkat Çeken Panel - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İnternet Bağımlılığına Dikkat Çeken Panel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Güvenli İnternet Kullanımı' adlı panelde internet bağımlılığı ve dijital dünyanın zararları hakkında farkındalık oluşturdu. Panelde annelerin ve çocukların hedef kitle olduğu vurgulandı.

06.11.2024 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir'den internet bağımlılığına dikkat çeken panel

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, internet kullanımından doğan zararlar ve internet bağımlılığı hakkında farkındalık oluşturmak için "Güvenli İnternet Kullanımı" adlı panele ev sahipliği yaptı. Panelin açılış konuşmasını yapan Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, "Bu eğitimlerde hedef kitlemiz anneler ve çocuklarımızdır. 'Anneler en iyi narkotik polistir' diye bir söz var. Çünkü bizim sosyolojik yapımızda anne, çocuklarımıza daha yakın ve çocuklardaki davranış değişikliğini daha hızlı görebilmektedir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çağımızın hastalıklardan biri olan internet bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için "Güvenli İnternet Kullanımı" adlı panele ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Levent Eraslan, Prof. Dr. Zehra Arıkan ve Av. İrem Kolbakır katıldı.

"Hedef kitlemiz anneler ve çocuklarımız"

Panelin açılış konuşmasını yapan Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, "Bir yandan Lokman Hekim Üniversitesi ile sosyal sorumluluk projesi olarak yürüttüğümüz Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon çalışmaları, diğer yandan Bağımlılık Ankara Risk Haritası çerçevesinde açtığımız Bağımlılıkla Mücadele Rehberlik ve Danışmanlık Merkezleri, Sigara Bırakma Polikliniği ve bugün de üzerinde önemle durduğumuz güvenli internet kullanımı, bu konuda yaptığımız çalışmalarımızdan birkaçıdır" dedi.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarla 3 bin aileye ulaşıldığını vurgulayan Ünsal, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı, gençlerimizi, geleceğimizi ciddi boyutlarda tehdit eden bu illetten korumak için koruyucu ve farkındalığı yükseltici çalışmaları daha çok artırmalıyız. Bugünkü panelden sonra özellikle Aile Yaşam ve Gençlik Merkezlerimizde hem bağımlılık hem de güvenli internet konusunda ekiplerimiz eğitim vermeye devam edecektir. Bu eğitimlerde hedef kitlemiz anneler ve çocuklarımızdır. 'Anneler en iyi narkotik polistir' diye bir söz var. Çünkü bizim sosyolojik yapımızda anne, çocuklarımıza daha yakın ve çocuklardaki davranış değişikliğini daha hızlı görebilmektedir."

"Amaç çocukları internetin zararlarından korumak"

Panelde konuşan Prof. Dr. Zehra Arıkan, bağımlılık çeşitleri, dijital dünyanın riskleri ve dijital dünyada pekiştirici unsurlar, teknoloji bağımlılığının belirtileri, teknoloji aracılığı ile oluşan sosyal medya bağımlılığı, telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı, bireylerin gelişimindeki olumsuz durumlar ile dijital dünyadaki zararlarına değindi.

Av. İrem Kolbakır ise, dijital alanda çocuk hakları kapsamında mahremiyet ve güvenlik konusuna vurgu yaparak, "Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca mahremiyet hakkı, her türlü şiddete karşı korunma hakkı, her türlü istismara karşı korunma hakkı, çocuk haklarındandır" dedi.

Dijital dünyanın olumlu olduğu kadar olumsuzluk da yaydığını belirten Prof. Dr. Levent Erarslan, dijital arkadaş olmanın önemine dikkat çekerek, "Çocuklarınızın telefonunda hangi uygulamalar var bakın. Çocuklarınızı tanımadıkları kişilerle sohbet etmemesi ve kişisel bilgilerini vermemesi konusunda uyarın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Eğitim, Ankara, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İnternet Bağımlılığına Dikkat Çeken Panel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
21:18 Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
10:08 Tüm dünya seçime odaklanmışken ABD’den 3. Dünya Savaşı hazırlığı Tüm dünya seçime odaklanmışken! ABD'den 3. Dünya Savaşı hazırlığı
10:04 2020 seçimlerinde Biden’e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump’a destek verdi 2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:52 Narin Güran’ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı
09:48 Süper Lig’in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok
09:45 Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı
09:44 Ankaralı Turgut öldü mü Kızından açıklama geldi Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 00:34:06. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İnternet Bağımlılığına Dikkat Çeken Panel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.