Ankara'da Hastanede Unutulan Gazlı Bez Skandalı - Son Dakika
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Sağlık

Ankara'da Hastanede Unutulan Gazlı Bez Skandalı

Ankara\'da Hastanede Unutulan Gazlı Bez Skandalı

Ankara'da bir genç, karıştığı kavgada bıçaklanarak hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan ameliyatta karnında havlu büyüklüğünde gazlı bez unutulduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

17.08.2024 20:49
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ANKARA'da karıştığı bir kavgada bıçaklanarak hastaneye kaldırılan Yunus Emre Özdemir (19), taburcu edildikten yaklaşık 4 ay sonra tekrar rahatsızlandı. 6 ay basur olduğunu sanarak yaşayan Özdemir'in, geçirdiği ilk ameliyatta karnında havlu büyüklüğünde gazlı bez unutulduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise hastane tarafından konu ile ilgili idari inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yunus Emre Özdemir, geçen yıl ekim ayında Altındağ ilçesinde karıştığı bir kavgada karnından bıçaklanarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede, ince bağırsak ameliyatı geçirdikten sonra 2 gün yoğun bakımda, 7 gün de normal odada gözetim altında tutulan Özdemir, tedavisinin ardından taburcu edildi. Normal yaşantısına geri dönen Özdemir, tedavinin ardından yaklaşık 4 ay sonra bağırsaklarında ağrılar hissetmeye başladı. Özdemir, yaklaşık 6 ay boyunca basur olduğunu sandı ancak ağrılarının iyice artması üzerine 8 Ağustos'ta Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in yapılan tetkiklerinde, bağırsaklarında havlu büyüklüğünde gazlı bez bulunduğu tespit edildi. Özdemir'in 10 ay önce geçirdiği ince bağırsak ameliyatı sırasında karnında gazlı bez unutularak dikiş atıldığı ortaya çıktı. Gazlı bez ameliyatla çıkarılırken, Özdemir'in tedavisine devam ediliyor.

Yunus Emre Özdemir'in annesi Hanım Özdemir, konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre; hastane konu ile ilgili idari inceleme başlattı.

Yunus Emre Özdemir, hastane odasında yaptığı açıklamada, "Bağırsağımı dışarı çıkardılar yeniden. Torba takılı şu an, 6 ay takılı kalacakmış torba. Hastaneyi şikayet etmeyi, tüm haklarımı kullanmayı düşünüyorum. Çalışıyordum, elektrik işiyle uğraşıyordum. İşe yeni başlamıştım; ama yeniden ameliyat oldum" dedi.

'AMELİYATA ALININCA GAZLI BEZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'

Yunus Emre Özdemir'in annesi Hanım Özdemir ise "Lavaboda fenalaştı, bana 'Anne bir bakar mısın?' dedi. Ben bakınca bez olduğunu anladım. Acil olarak hastaneye getirdik. Hemen hastaneye getirildi, ameliyata alındı. Ameliyata alınınca da gazlı bez olduğu ortaya çıktı. Benim çocuğumun sosyal hayatı tamamen bitti. Savcılığa, Sağlık Bakanlığı'na her yere başvurdum, CİMER'e yazdım. Şikayetçiyiz biz. Bu süreçte karın ağrısı oldu, yemesi içmesi kesildi, zayıfladı. 10 ay boyunca gazlı bezi içinde taşıdı Yunus Emre. Şu an sürekli ateşi çıkıyor. Torbadan rahatsız oluyor, onun için çok zor sonuçta. Enfeksiyon kapıyor, kan değerleri yükseliyor. Ben hastane ve hastane personelinden, doktordan şikayetçiyim" diye konuştu.

Haber-Kamera: ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Ankara'da Hastanede Unutulan Gazlı Bez Skandalı - Son Dakika

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