Dünya Omurilik Yaralanması Günü Etkinliği - Son Dakika
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Sağlık

Dünya Omurilik Yaralanması Günü Etkinliği

Dünya Omurilik Yaralanması Günü Etkinliği

Ankara Etlik Şehir Hastanesi ve Omurilik Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen programda omurilik yaralanmaları ve tedavi yöntemleri konuşuldu. Programda ayrıca omurilik yaralanması yaşayan milli sporcuların yaşam deneyimleri paylaşıldı.

06.09.2024 15:18
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Ankara Etlik Şehir Hastanesi ve Omurilik Hastalıkları Derneğince "Dünya Omurilik Yaralanması Günü" programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, müzik dinletisiyle başladı.

Programda konuşan Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, hastanenin hizmete açıldığı günden bu yana omurilik yaralanmalı hastalar başta olmak üzere birçok hastaya şifa olduğunu söyledi.

Kurtcebe, "Deprem felaketinin ardından hastanemizde tedavi gören çok sayıda yaralının arasında omurilik yaralanması yaşayanlar da bulunuyordu. Bu hastalarımızın tedavilerinin başarıyla sonuçlanması, mesai arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde mümkün oldu." dedi.

Türkiye'de son 22 yılda sağlıkta büyük gelişmeler kaydedildiğini aktaran Kurtcebe, Ankara'daki üç büyük fizik tedavi hastanesinin ülkenin dört bir yanına hizmet verdiğini belirtti.

Kurtcebe, Gazze'den gelen 800'den fazla hasta ve refakatçinin, Etlik ve Bilkent şehir hastanelerinde tedavi edildiğine değinerek bu hastaların arasında omurilik yaralanması yaşayanların da olduğunu hatırlattı.

Bu yılki tema "Şiddeti Sonlandır, Omuriliği Koru"

Kurtcebe'nin konuşmasının ardından söz alan, Omurilik Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Müfit Akyüz ise bu yılki temanın "Şiddeti Sonlandır, Omuriliği Koru" olduğuna işaret ederek, "Yanı başımızda Filistin'de insanlık suçunun ve zulmün işlendiği bir dönemde böyle bir temanın anlamı oldukça büyük" değerlendirmesinde bulundu.

Omurilik yaralanmalarının yaklaşık yüzde 90'ının önlenebilir nedenlerden kaynaklandığına vurgu yapan Akyüz, şunları kaydetti:

"Kazalar, yüksekten düşmeler, şiddet, sığ suya atlama ve sportif yaralanmalar gibi nedenler omurilik yaralanmalarının büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Tıptaki tüm gelişmelere rağmen omurgayı henüz tam olarak tedavi edemiyoruz ancak teknoloji, ilaçlar ve uzman ekiplerin bilgi birikimi sayesinde bu hastalarımızın yaşam sürelerini uzatmayı başarıyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen oturumlarda Doç. Dr. Zeynep Tuba Bahtiyarca "Omurilik Yaralanmalı Hastaların Uzun Dönem Takibi", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yasin Akar "Ülkemizde Engelli Bireylerin Hakları" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Öte yandan, omurilik yaralanmalı milli sporcular Handan Biroğlu ve Nergis Altıntaş'ın yaşam deneyimlerini paylaştığı etkinlik, katılımcıların Model Ev Gezisi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Dünya Omurilik Yaralanması Günü Etkinliği - Son Dakika

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