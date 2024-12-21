Anne Adaylarına Ebelik Desteği Başlıyor - Son Dakika
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Sağlık

Anne Adaylarına Ebelik Desteği Başlıyor

Anne Adaylarına Ebelik Desteği Başlıyor

Sağlık Bakanlığı, ebelikle doğum süreçlerinde anne adaylarına rehberlik yapacak yeni uygulamalar başlattı.

21.12.2024 11:48
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Sağlık Bakanlığının son düzenlemeleriyle hastaneler, ebelerin doğum öncesi, esnası ve sonrasındaki tüm süreçlerinde aktif rol alarak, anne adaylarına birebir rehberlik ettiği uygulamaları hayata geçirmeye başladı.

Bakanlık, 3 Aralık'ta yürürlüğe giren "Ebelik Yönetmeliği" ve 13 Aralık'ta yürürlüğe giren "Gebe Okulları ile Doğuma Yönelik Hizmetlerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde ebelerin etkinliğini artıracak yeni dönemi başlattı.

Bu çerçevede ebelerin gebelik öncesi dönemden itibaren tüm aşamalarda anne adaylarına birebir danışmanlık ve rehberlik etmesi düzenlenirken, tüm hastaneler ve tıp merkezlerinde gebelik okulu açılması zorunlu tutuldu.

Başta kamu hastaneleri, söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından peyderpey yeni uygulamaları hayata geçirmeye başladı.

O hastanelerden biri olan Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde de kısa süre önce ebelerle anne adaylarının ilk andan itibaren bir araya getirildiği "Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği" hizmete açıldı.

"Her 10 gebenin sadece 4'ü normal doğum yapıyor"

Buradaki çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Etlik Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağanay Soysal, Normal Doğum Eylem Planı ve yapılan son yasal düzenlemeler ışığında hastanede birçok yeni çalışmayı başlattıklarını, bunlardan birinin de Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği olduğunu anlattı.

Soysal, Türkiye'deki sezaryen oranlarının DSÖ'nün "yüzde 15'i geçmeme" önerisinin çok üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemiz yüzde 60,1 ile OECD ülkeleri içinde en yüksek sezaryen oranına sahip ülke maalesef. Bu da her 10 gebenin sadece 4'ünün normal doğum yaptığı anlamına geliyor." bilgisini paylaştı.

"Gebelerimizle ebelerimizin buluşmasını doğum öncesinden itibaren başlatıyoruz"

Anne adaylarının doğru bilgilendirilmesinin, merak ettikleri tüm sorulara yanıt alabilmesinin önemine işaret eden Soysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniğimizi özellikle gebe izlem polikliniklerinin, NST odalarının bulunduğu alanda konumlandırdık. Böylece muayeneye gelen tüm gebelerimiz, burayı da görüp merak edip içeri giriyor ve ebelerimizle iletişim kuruyorlar. Polikliniğimizde doğum salonunda görev yapan ebelerimiz bulunuyor. Böylelikle gebelerimizle ebelerimizin buluşmasını doğum öncesi süreçten itibaren başlatıyoruz.

Burada ebelerimiz normal doğum süreci, ilaç dışı ağrı yönetimi gibi konularda bilgilendirmede bulunuyor, gebelerimizin aklına takılan tüm sorulara yanıt veriyor. Ardından gebemizi alarak doğum ekibiyle tanıştırıyor, doğum odalarını gösteriyor ve suda doğum ünitemizi tanıtıyor. Tıbbi engel olmadığı sürece başvuran tüm gebelerimizin suda doğum ünitelerini kullanmalarına da imkan sağlıyoruz."

"Ebelerimiz tüm süreçlerde gebelerimizin yol arkadaşı"

Doç. Dr. Soysal, "Ebelerimiz, aslında doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası, yenidoğan bakımı, emzirme gibi tüm süreçlerde gebelerimizin destekçisi, yol arkadaşı aynı zamanda. Biz bu süreci tekrar aktifleştirerek, ebelerimizin tüm sürece katılımını sağlamayı hedefledik." dedi.

Bu çalışmalarla anne adaylarının kaygı, korku ve endişelerinin giderilmesini, doğum süreciyle ilgili rahatlamalarını sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Soysal, tüm gebeleri polikliniğin imkanlarından faydalanmaya davet etti.

Soysal, Etlik Şehir Hastanesi'ndeki tüm doğum odalarının tek kişilik, TDL (Travay, Doğum, Lohusa) odalarından oluştuğunu, tıbbi sorun olmadığı sürece annenin yanında istediği bir yakınının da kalabildiğini sözlerine ekledi.

"Bizi ne kadar tanırlarsa doğum sürecinde o denli rahat oluyorlar"

Etlik Şehir Hastanesi Doğumhane Sorumlusu Ebe Meryem Özge Kutlu da yaklaşık 8 yıldır ebelik yaptığını ve mesleğini çok sevdiğini anlattı.

Bu poliklinik sayesinde anne adaylarıyla doğum öncesinden itibaren bir araya geldiklerini, annelerin kendilerini önceden tanımasının doğum esnasında daha rahat olmalarını sağladığını aktaran Kutlu, "Gebelerimizle doğum öncesinden itibaren tanışıp bağ kurmaya çalışıyoruz. Biz ebeler, süreçte hep gebelerimizin yanında oluyoruz. Bazen sadece sohbet etmek bile onlara çok iyi geliyor, bizi ne kadar tanırlarsa doğum sürecinde o denli rahat oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Normal doğum sürecinde egzersizden masaja ve suda doğuma kadar gebelere yardımcı olacak bütün yöntemleri uyguladıklarını anlatan Kutlu, bakanlığın düzenlemelerinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

"Doğum anında biz de nefesimizi tutarız"

Kutlu, "Benim bir ebe olarak en mutlu olduğum an, doğum esnasında gebeyle el ele olduğum, travayda ona yardım ettiğim, süreci ilerlettiğim anlar. Ebeler olarak bebeğin doğum anında biz de nefesimizi tutarız, bebek doğup ağladığında o nefesi bırakırız. Asla gebelerimizden ayrı kalmak istemeyiz. Yapılan düzenlemelerle o sürece dönüyor olmak, bizi çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Poliklinikten hizmet alan 33 haftalık hamile Büşranur Baştuğ ise "Benim ilk gebeliğim. Bu çok güzel uygulama çünkü dışarıda insanlar, daha önceden doğum yapanlar, olumlu olumsuz birçok şey söyleyebiliyor. Burada ebelerden en doğru, sağlıklı bilgiyi alabiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, ankara, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Anne Adaylarına Ebelik Desteği Başlıyor - Son Dakika

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