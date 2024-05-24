Antalya'da Yapay Kalple Yaşayan Hasta, Bağışlanan Kalple Hayata Tutundu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Antalya'da Yapay Kalple Yaşayan Hasta, Bağışlanan Kalple Hayata Tutundu

Antalya\'da Yapay Kalple Yaşayan Hasta, Bağışlanan Kalple Hayata Tutundu

Antalya'da yaşayan 21 yaşındaki hasta, elinde taşıdığı çantadaki yapay kalple yaşamını sürdürürken, beyin ölümü gerçekleşen bir gencin bağışlanan kalbiyle hayata tutundu. Kalp yetmezliği teşhisi konulan genç, uzun bir süre yapay kalp ile yaşamak zorunda kaldıktan sonra Antalya'ya sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşen başarılı bir nakil operasyonu sonucunda genç, bağışlanan kalp ile yeni bir hayata başladı. Genç, sağlıklı bir hayat sürdürmek ve Fenerbahçe'nin tesislerinde antrenman yapmak gibi hayalleri olduğunu belirtti.

24.05.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da elinde taşıdığı çantadaki yapay kalple yaşamını sürdüren 21 yaşındaki hasta, beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan kalbiyle yaşama tutundu.

Kayseri'de yaşayan Ramazan ve Hava İncedayı çiftinin oğlu Mehmet İncedayı'ya, enfeksiyon hastalıkları ve zatürre şikayetiyle gittiği hastanede kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Uygulanan tedavilere rağmen rahatsızlığı artan İncedayı'ya 3,5 yıl önce yapay kalp takıldı. Üniversiteye hazırlanırken yapay kalple yaşamak zorunda kalan gencin cihazı sorun vermeye başlayınca, hasta Antalya'ya sevk edildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ile görüşen İncedayı'nın ismi, ulusal ve uluslararası acil nakil listesine alındı.

Ailesiyle Antalya'ya taşınmak zorunda kalan gencin hayatı, gece saatlerinde çalan telefonla değişti. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin bağışlanan kalbi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Bayezid ve ekibi tarafından İncedayı'ya nakledildi.

Organ bağışı çağrısı

Hastanede tedavisi süren İncedayı, AA muhabirine, kalp rahatsızlığının hiçbir belirti vermediğini, zatürre şikayetleri için gittiğinde öğrendiğini söyledi.

Akrabalarında da kalp rahatsızlığı olduğunu belirten İncedayı, "3,5 yıldır yapay kalple yaşıyordum. Cihazım sorun vermeye başladı. Antalya'da Ömer hocam acil nakil olmam gerektiğini söyledi. Organ bağış listesine alınınca 6 aydır Antalya'da yaşıyorum. Şükürler olsun organ bağışı çıktı ve kalp naklim başarılı geçti. Sağlık durumum iyiye gidiyor." diye konuştu.

İncedayı, laptop çantası gibi kalbini yanında taşıdığını, her zaman yedek pil bulundurmak zorunda olduğunu anlattı.

Zorlu süreçten geçtiğini ancak nakille kalbine kavuştuğunu vurgulayan İncedayı, "Kalbimi çantada sürekli yanımda taşıyordum. Nakilden sonra garip bir his oldu, kalbin çalışma ritmini unutmuşum. Bazen küt küt çarpıyor, çok heyecanlanıyorum. Yapay kalp varken normal kalp gibi atışlarını çok hissedemiyorsun." ifadesini kullandı.

"Tek hayalim Fenerbahçe'nin tesislerinde antrenman yapmak"

İncedayı, yeni hayatına başladığını ve sağlıklı, huzurlu bir hayat yaşamak istediğini dile getirerek, "Fenerbahçe taraftarıyım. Tek hayalim Fenerbahçe'nin tesislerinde antrenman yapmak, Fenerbahçeli futbolcularla bir araya gelmek. Bunu çok istiyorum. İnşallah böyle bir şansım olur." dedi.

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Kalp Yetmezliği, Beyin Ölümü, Fenerbahçe, Antalya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Antalya'da Yapay Kalple Yaşayan Hasta, Bağışlanan Kalple Hayata Tutundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
12:24 Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
13:40 İzledikçe hayran kaldı Guardiola, Arda Güler’i öve öve bitiremedi İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
13:02 Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar
12:49 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı
12:43 Şampiyonluk için bunu da yaptı Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 14:31:30. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Yapay Kalple Yaşayan Hasta, Bağışlanan Kalple Hayata Tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement