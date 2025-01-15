Antalya Şehir Hastanesi\'nde Evde Sağlık Hizmeti: 1400 Hastaya Ulaştık

Sağlık

ANTALYA Şehir Hastanesi 'nde 1 yıl önce kurulan evde sağlık birimi, bugüne kadar 1400 hastaya hizmet verdi. Özellikle felç, Alzheimer, demans ve kanser gibi hastalara hizmet veren birim çalışanları, zaman zaman gittikleri evlerde duygusal anlar da yaşıyor. Bazı hastalar sağlık çalışanlarını görünce duygulanırken, bazıları da onları sarılarak uğurluyor.

Kepez ilçesinde hizmet veren 1400 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi, evde sağlık hizmetiyle de dikkati çekiyor. Öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın 444 38 33 numaralı telefonundan hasta için kayıt açtırılması gerekiyor. Kayıt işlemi sonrası yetkililer, hasta ile iletişime geçerek tedavi planlaması yapıyor. Antalya Şehir Hastanesi'nde 1 yıl önce kurulan, 20 kişiden oluşan birim de bugüne kadar 1400 hastaya evde sağlık hizmeti verdi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANIYOR

Tedavi şekillerine göre gün aşırı ya da haftada birkaç kez gidilen evlerde sağlık çalışanları ile hastalar arasında duygusal bağ da oluşuyor. Bazı hastalar sağlık çalışanlarını görünce duygulanırken, bazıları da onları sarılarak uğurluyor. Özellikle felç, Alzheimer, demans ve kanser gibi hastalara hizmet veren ekip, zaman zaman farklı talepler ile de karşılaşıyor. Antalya Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Melike Demirel Sapmazoğlu, yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak kronik rahatsızlıkların arttığını söyledi. Engellilik durumu ve hastaların eve bağımlı olma durumlarının arttığını kaydeden Dr. Sapmazoğlu, tedavilerin evlerde sağlanması için evde sağlık biriminin görev aldığını söyledi.

'O YARA OLUŞTUKTAN SONRA İYİLEŞMESİ ÇOK GÜÇ'

Hasta bulunduğu yerden hareket ettirilmemesi halinde 72 saat sonunda yatağa temas eden yerlerinde kemik görünecek kadar derin yaraların oluştuğunu anlatan Dr. Sapmazoğlu, "Yatağa bağımlı hastalarda öngördüğümüz çok önemli durumlar var. Bunun başında bası yarası geliyor. Beslenme bozuklukları, düşme ihtimalleri yüksek ve kırıklar meydana geliyor. Depresyon durumu oluyor. Bası yarası olmaması için gerekiyorsa, havalı yatak ya da yakınını bilgilendirerek sürekli hareket ettirilmesini sağlıyoruz. Yakını, hastanın 2 saatte bir pozisyonunu değiştirsin ki bası yarası oluşmasın istiyoruz. Bazen cilt tamamen kapalıyken 72 saat içerisinde kemik görünecek kadar yara meydana geliyor. O yara oluştuktan sonra iyileşmesi çok güç" dedi.

'PARA YARDIMI İÇİN BAŞVURANLAR DA OLUYOR'

İlginç isteklerle de karşılaştıklarını ifade eden Uzman Dr. Melike Demirel Sapmazoğlu, bazı hasta yakınlarının yatağa bağımlı hastanın bezini değiştirmelerini istediğini kaydetti. Dr. Sapmazoğlu, "Hasta bezinin değiştirilmesini isteyenler, para yardımı için başvuranlar da oluyor. Onları gerekli yerlere yönlendiriyoruz. Açıklama yapsak da bu taleplerinde ısrarcı olanlar oluyor. Bu durumu anlayabiliyorum ama sadece tedavi için orada bulunuyoruz" diye konuştu.