Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı direnç gelişimine yol açıyor

Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül, antibiyotiklerin gereksiz kullanıldığında ciddi sorunlara yol açtığını, bu sorunların en başında direnç gelişmesinin geldiğini söyledi.
Ergönül, AA muhabirine, salgına yol açabilen enfeksiyonlar ve antimikrobiyal direnç gelişimi üzerine odaklandıklarını belirtti.
Bu iki ana konunun, dünyanın da uğraştığı enfeksiyon hastalıkları açısından önemli olduğunun altını çizen Ergönül, "Bu konularda erken tanı sistemleri, tanı testleri, alternatif ilaç çalışmaları ve klinik çalışmalar yapmaktayız ve toplumda problem olan konulara çözüm önerileri getirmekteyiz. Bunu diğer meslektaşlarla paylaşıp bilinçlendirecek şekilde aydınlatma çalışmaları ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmekteyiz." şeklinde konuştu.
Kovid-19 salgınından sonra influenza A'nın tekrar önem kazanmaya başladığına dikkati çeken Ergönül, RSV ve Rhino virüs gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüsler ön planda olmak üzere enfeksiyonların yine ilk sırada yer aldığını kaydetti.
Ergönül, "Kasım ve aralık aylarında influenza enfeksiyonunun artışa geçtiğini söyleyebiliriz. İkinci planda Kovid-19 vardı. Ülkemizde özellikle şubat ve mart aylarında influenza B daha çok görülür. Şimdi onu görmeye başladık. Kovid-19 yine olabilmekte ancak vurgulayalım ki aşısı olmayan kişilerde çok daha fazla görülmektedir." dedi.
Enfeksiyon hastalıklarının en çok ileri yaşlardaki kişileri, çocukları ve bağışıklık yetmezliği olanları etkilediğini ifade eden Ergönül, bu grubun aynı zamanda aşılanma için de önemli bir grup olarak öne çıktığını anlattı.
"Enfeksiyon hastalıkları uygun şekilde tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara neden oluyor"
Ergönül, enfeksiyon hastalıklarının uygun bir şekilde tedavi edilmediği durumlarda ciddi komplikasyonlara ve hatta ölüme neden olabileceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Örneğin bu kişiler yoğun bakımlarda kalabilir ya da uzun hastane yatışları olabilir. Hastanede yatan kişilere bakarsak özellikle Kovid enfeksiyonlarının aşısız kişileri etkilediğini ve onların daha çok hastanede yattığını, yoğun bakım ihtiyacı olduğunu ve belki de hayatını kaybettiğini görürüz. Salgın döneminde gördüğümüz gibi bugün de aşılar bizim için çok önemli. Influenza aşısı da çok kritik önem taşıyor."
Ergönül, antibiyotiklerin gereksiz kullanıldığında ciddi sorunlara yol açtığını, bu sorunların en başında direnç gelişmesinin olduğunu söyledi.
Türkiye'nin antibiyotik tüketiminde üst sıralarda yer aldığını ve buna bağlı olarak direnç gelişiminin yüksek olduğuna işaret eden Ergönül, "Antibiyotik kullanan kimselerde yan etkiler ortaya çıkıyor. Bu yan etkiler de çok çeşitli. Gereksiz antibiyotik tüketimin azalması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ergönül, etkenin bakteri olduğu durumlarda antibiyotik kullanımının önemli olduğunu ancak etkenin virüs olduğu durumlarda antibiyotik kullanımının etki etmeyeceğini dile getirerek, "Üst solunum yolu enfeksiyonlarında en sık etkenler virüslerdir dolayısıyla antibiyotikler etki etmezler. Son enfeksiyonların yüzde 80 ve üzerindeki nedeni de virüslerdir. Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak gerekir." diye konuştu.
Son Dakika › Sağlık › Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı direnç gelişimine yol açıyor - Son Dakika
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