Apendiks kanserinden süper kurtuluş
Kanser hücreleri şans eseri kamera alanına girdi, kanser olduğu ortaya çıktı
Kayseri'de kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatı olan hastada şans eseri 2 milyonda bir rastlanan kanser türü tespit edildi
KAYSERİ - Kayseri'de karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kapalı yöntemle ameliyata alınan hastanın, kanser hücrelerinin şans eseri kamera alanına girmesi sonucunda 2 milyonda bir rastlanan apendiks kanseri olduğu ortaya çıktı. Hastanın karın zarındaki kanser hücreleri yaklaşık 7 saatlik ameliyat sonucu temizlendi.
Kayseri'de yaşayan 53 yaşındaki hasta; karın ağrısı sebebiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda safra kesesinde taş olduğu tespit edilen hasta, kapalı yöntemle ameliyata alındı. Ameliyat sırasında şans eseri kamera alanına giren kanser hücrelerini fark eden doktorlar, yaptıkları tetkiklerde apendiks kanseri teşhisi koydu. Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Gastroentoloji Cerrahi Uzmanı Doç Dr. Ersin Gündoğan; yönetiminde yaklaşık 7 saat süren ameliyata alınan hastanın karın zarındaki tümörlü bölge alındı. Hastanın hikayesini anlatan Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Gastroentoloji Cerrahi Uzmanı Doç Dr. Ersin Gündoğan; "Hastamız daha önce birçok kez karın ağrıları nedeniyle hekime başvurmuş. Sonrasında da safra kesesi taşı tespit ediliyor. Kapalı olarak ameliyat edilirken hastanın şansına karın zarının içerisinde kamera açısına giren tümör hücreleri görülüyor. Bununla ilgili hekim arkadaşımız örnekleme yapıyor. Patolojide de muhtemelen apendiksin kendisinden kaynaklı karın zarına yayılmış bir tümör tespit ediliyor. Geç kalınmış, ilerlemiş ama hasta şansına klinik vermeden başka bir ameliyatın kamera alanına girdiği için şansa tespit edilmiş tümör. Hasta bize bu şikayetler ile başvurdu. Birçok merkeze başvurup tetkiklere de başvurmuş. Şansa bir cerrahi tekniğin alanına giren bir tümör olduğu için bize bu tedaviyi uygulamak için gönderilmiş. Sonrasında biz hastayı tetkik ettik ve tümörün karın zarının 4'te 3'üne yayıldığını gördük. Apendiksten köken alan, aynı zamanda da karaciğerin sağ yarısına oturmuş bir tümör tespit ettik. Hastanın yaşının genç olması bu tür hastalıklarda çok önemlidir. Çünkü bu tedavi rejimi dediğimi şey 2 aşamadan oluşuyor. Bir aşaması cerrahi, ikinci aşamasını da aynı anda uyguladığımız sıcak kemoterapi oluşturuyor. Bu tedaviyi uygulamak için hastayı araştırdık ve bu tedaviye uygun olduğu görüldü. Hasta ile konuşuldu. Çünkü bu tür tedavi rejimlerine hasta ve hekimin karar vermesi lazım. Toparlanma süreci hastanın psikolojisini yakından etkiliyor. Hastayla beraber karar verdikten sonra ameliyata aldık. Ameliyatta karın zarının yaklaşık 4'te 3'ünü alacak şekilde cerrahi yaptık. Kalın bağırsağın sağ tarafı alındı. Karaciğerin sağ tarafının bir kısmı alındı ve ardından da bağırsağın kalan kısımları birbirlerine ekleme yapıldı. 6-7 saat süren bir ameliyatın ardından hastaya sıcak kemoterapi verildi ve hastamızı servise aldık" ifadelerini kullandı.
1-2 milyonda bir görülüyor
Bu kanser türünün çok nadir görüldüğünü kaydeden Gündoğan; "Bu kanser türü çok nadir görülür. Tedavi rejiminin bu kadar çok gündeme gelmesinin nedeni de o. dünya literatüründe 1-2 milyonda ve 1-2 yılda görülebilen bir hastalık. Dünya literatüründe de fazla hasta katılımlı çalışmalar 300-400 adetli. Bizde bu rejimi hastaya uyguladığımız için mutluyuz. Mukus denilen sümüksü alanlarda yayılım olduğu için çok geç bulgu veriyor. O yüzden erken ve şansa tespit edilmesi hasta için hem toparlanma sürecini hem de tedavinin etkinliğini artırıyor. Başka bir şey için ameliyat olurken bu hastalığın tespit edilmesi tümöre sahip hasta için şanssızlık dahi olsa erken tespiti bir şans olarak görülebilir" şeklinde konuştu.
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