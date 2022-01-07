Üye Girişi
Aşılamada "mavi" kategoriye geçen Malatya'da vatandaşlara 3. doz çağrısı - Son Dakika

Aşılamada "mavi" kategoriye geçen Malatya'da vatandaşlara 3. doz çağrısı

07.01.2022 12:10
Aşılamada "mavi" kategoriye geçen Malatya'da vatandaşlara 3. doz çağrısı

Kovid-19 aşı haritasında "mavi" kategoride yer alan Malatya'da, Omicron varyantına karşı etkili korunma için 3. doz aşıların ihmal edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Kovid-19 aşı haritasında "mavi" kategoride yer alan Malatya'da, Omicron varyantına karşı etkili korunma için 3. doz aşıların ihmal edilmemesi uyarısında bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların aşılanarak Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanmaları için yoğun çaba gösteriyor. Kentteki birçok noktada kurulan stant ve istasyonlarda aşılama yapan ekipler, toplumsal bağışıklığa katkı sunmak için aşı hakkı tanımlananlara ulaşmaya çalışıyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, AA muhabirine, Malatya'nın haftalık 100 bin nüfusa düşen vaka sayısında 10,92'ye düştüğünü hatırlattı.

Son günlerde Omicron varyantının etkisini artırmasıyla kentte vaka sayılarında kısmi bir artış yaşandığını anlatan Bentli, Malatya'da vaka oranının şu an 10'lu rakamlardan 34-40'lara yükseldiğini, hastanede yatan hasta sayısının ise 14 olduğunu söyledi.

Bentli, Omicron varyantında hastaneye yatışın Delta varyantı kadar çok olmadığını bildiklerini ancak vaka sayısındaki artışın hastane yükünü artırabileceğini aktararak, Omicron'a karşı nasıl mücadele edeceklerini planladıklarını ifade etti.

"30 bin doz aşıyı evlerinde vatandaşlarımıza uyguladı"

Prof. Dr. Bentli, Malatya'nın ikinci doz aşı oranında "mavi" kategoriye yeni yıl itibarıyla girdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Burada çok ciddi bir gayretimiz oldu. Özellikle sağlık personelimizin sahadaki çalışmaları neticesinde bu sonucu aldık çünkü gerçekten belirli bir kesimin aşı karşıtı olmasa da bir ihmalkarlıkla aşılarını yaptırmadıklarını düşünüyoruz. Bu kişilere ulaşmaya çalıştık. Hemen hemen tüm ilçelerimizdeki mezralara kadar neredeyse her mahalleye en az 2-3 kez gittik, muhtarlarla sık sık görüştük. Muhtarlardan liste alıp ona göre program yaparak tüm mahalle ve köylere ulaşmaya çalıştık. Aşılama sürecinin başlamasından bu yana 30 bin doz aşıyı evlerinde vatandaşlarımıza uyguladık."

"İki doz aşının yeterli olmadığını biliyoruz"

İkinci doz aşılamada "mavi" kategoriye maalesef Türkiye ortalamasına göre biraz geç geçtiklerini anlatan Prof. Dr. Bentli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ortalamasının çok gerisindeyiz. İkinci doz aşılamada yüzde 75'e ulaşmanın sevincini yaşıyoruz ama maalesef şu an ülkemizde de baskın hale gelen Omicron varyantında iki doz aşının yeterli olmadığını biliyoruz. Aşılama konusunda bundan sonraki mücadelemiz 3. doz olacak. Şu ana kadar 180 bin kişinin 3. doz aşılamasını gerçekleştirdik. Hedef nüfusumuz olan 18 yaş üstünün maalesef henüz yüzde 35-40'ının üçüncü doz aşısını yapmış durumdayız. Tüm vatandaşlarımıza özellikle yaşlılara Omicron varyantını daha rahat atlatabilmek için üçüncü doz aşılarını bir an önce yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle yaşlıysa dışarı çıkamıyorsa bize ulaşabilirler veya yakınları tarafından en yakın sağlık kuruluşuna götürebilirler. Şu an 3. doz aşısını hatta ilk iki dozu inaktif aşı yapılan vatandaşlarımızın da eğer üçüncü dozlarının üzerinden 3 ay geçmişse dördüncü doz aşılarını yaptırmalarını şiddetli tavsiye ediyoruz."

"65 yaş üstünün yüzde 90'ından fazlası iki doz aşılı"

Bentli, Malatya'da 15-19 yaş arası iki doz aşılanma oranının yüzde 41 seviyelerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"20-64 yaş arası aşılanma oranı yüzde 72 seviyelerinde, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da yüzde 90'ından daha fazlası iki doz aşısını yaptırmış durumda ama maalesef özellikle inaktif aşı yaptıran veya iki dozun üzerinden 6 ay geçmiş olanlar artık 3 ayda da yapılabiliyor ama 6 ay geçmişse bile mutlaka 3. doz aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü antikor seviyelerinin ciddi şekilde düştüğünü ve Omicron varyantına karşı çok etkili bir koruyuculuğunun olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak 3. doz aşılarını yaptırmalarını istiyoruz."

Prof. Dr. Bentli, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, il ve ilçe sağlık müdürlükleri binalarında aşılama yaptıklarını, bunun yanı sıra merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde de mobil ekiplerin aşılama çalışmalarına katkı verdiğini ifade etti.

YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürlüğü, Malatya, Omicron, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Aşılamada 'mavi' kategoriye geçen Malatya'da vatandaşlara 3. doz çağrısı - Son Dakika


2021'de akaryakıt fiyatları 58 kez değişti 2021'de akaryakıt fiyatları 58 kez değişti         
12:28
Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler         
12:26
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17

Son Dakika Haberleri
12:27 Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi
12:26 Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler
12:15 Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi"
12:13 Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi
12:12 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının patroniçeleriyle bir araya gelecek
12:04 Devenin ısırdığı adam, hayatını kaybetti
11:48 Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev
11:46 Kadın kılığında komşusuna çekiçle saldıran zanlı serbest! Mağdur ise evine giremiyor
11:45 188 yıllık pideci ekonomik krize dayanamadı
11:39 İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 12:40:44. #1.13#
SON DAKİKA: Aşılamada "mavi" kategoriye geçen Malatya'da vatandaşlara 3. doz çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement