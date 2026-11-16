Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Vakıf Okullarında diyabet ve beslenmeyi anlattı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Vakıf Okullarında diyabet ve beslenmeyi anlattı

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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Vakıf Okullarında diyabet ve beslenmeyi anlattı
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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Vakıf Okulları öğrenci ve öğretmenlerine diyabet ve beslenme bilgilendirmesi düzenledi. Programda Prof. Dr. Zerrin Orbak ergenlikte sağlıklı beslenmenin önemini anlattı, teşekkür plaketi takdim edildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları öğrenci ve öğretmenlerini ağırlayarak "Adölesanlarda Beslenme ve Diyabet" konulu bilgilendirme programı düzenledi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Prof. Dr. Zerrin Orbak katılımcılara hitap etti. Ergenlik döneminde sağlıklı beslenmenin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Orbak; diyabet hastalığı, hastalığın risk faktörleri ve edinilmesi gereken sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında öğrencilere ve öğretmenlere kapsamlı bilgiler aktardı.

Genç yaşlarda doğru beslenme bilinci oluşturularak diyabet konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiği program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlik, program sonunda Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları yöneticilerinin katkılarından dolayı Prof. Dr. Zerrin Orbak'a teşekkür plaketi takdim etmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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