Aydın Şehir Hastanesi Sağlık Üssü Olacak - Son Dakika
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Sağlık

Aydın Şehir Hastanesi Sağlık Üssü Olacak

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Aydın Şehir Hastanesi, 2025'te 1448 yatak kapasitesi ile hizmete açılacak.

28.09.2024 14:03
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Aydın Şehir Hastanesi bölgenin sağlık üssü olacak

Son hali havadan görüntülendi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik bir alana inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. İç tefrişatının tamamlanması için yapılan çalışmalarla birlikte, hastanenin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi hedefleniyor. Hastanenin son hali ise havadan böyle görüntülendi.

Aydın Şehir Hastanesi'nin, tamamlandığında bölgenin sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında inşaatına başlanan Şehir Hastanesi, Aydın'ın sağlık hizmetlerinde bir merkez haline gelmesi için büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde, 976 milyon 424 bin TL bedelle yüklenici firma tarafından inşa edilen hastane, tamamlandığında bin 448 yatak kapasitesi ile hizmet verecek. 140 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi, 2 bin 269 araç kapasiteli otoparkı ile de kullanıcılarına rahatlık sunacak. Hastanede çalışmalar devam ederken, 2025 yılında hizmete açılması bekleniyor.

Hastanenin tamamlanması ile mevcutta 221 olan poliklinik oda sayısı 365'e, yoğun bakım yatak sayısı 162'den 250'ye, ameliyathane sayısı ise 25'ten 12'si nitelikli olmak üzere 34'e çıkacak. Ayrıca, palyatif yatak sayısı 21'den 60'a, hemodiyaliz ünitesi sayısı 35'ten 45'e ve kemoterapi yatak sayısı da 20'den 54'e yükselecek.

Aydın Şehir Hastanesi Sağlık Üssü Olacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Aydın Şehir Hastanesi Sağlık Üssü Olacak - Son Dakika

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