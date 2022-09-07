- Azerbaycanlı genç öğretmen, şifayı İzmir'de buldu

Rektum kanseri sebebiyle kalıcı torbayla yaşama ve erken menopoz riskine karşı tedavi için İzmir'e gelen 1 çocuk annesi Türkan Badalovagenç, hem şifa buldu hem yeniden anne olma şansını korudu

İZMİR - Azerbaycanlı 29 yaşındaki 1 çocuk annesi Öğretmen Türkan Badalova, yakalandığı rektum kanserine ülkesinde çare bulamayınca, kalıcı torbayla yaşama ve erken menopoz riskine karşı tedavi için soluğu Türkiye'de aldı. İzmir Kent Hastanesinde üç ameliyat geçiren, kemoterapi, radyoterapi gören Badalova, hem kanserden, hem ömür boyu torbayla yaşamaktan kurtuldu, üstelik yeniden anne olma şansını da korumuş oldu.

Prof. Dr. Bülent Karabulut, "Bugün artık onkolojide tedavi başarıları çok arttı. Hastayı iyileştirmekten öte nasıl bir hayat sunacağını da planlamanız gerekiyor. Hastamızı bu bütüncül yaklaşımla tedavi ettik" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan yazılımcı eşi Elnur Badalova ve üç yaşındaki kızı Nur ile mutlu bir hayat süren öğretmen Türkan Badalova, geçtiğimiz Ekim ayında yaşadığı halsizlik, yorgunluk, dışkılamada değişiklikler, kilo verme, kanlı dışkı gibi rahatsızlıklar sebebiyle doktora gitti. Tetkikler sonucunda genç anneye "rektum kanseri" tanısı koyuldu. Bakü'de tedavi olanaklarını araştırıp değerlendiren ve bazı öneriler sebebiyle kafası karışan Badalova, internette yaptığı araştırmalar sonucunda soluğu Türkiye'de aldı.

Yaşamının son 9 ayı çok zorlu geçti

Ailesiyle İzmir'e gelen Badalova, 26 Kasım 2021 tarihinde Kent Onkoloji Merkezi Koordinatörü Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Karabulut'a başvurdu. Prof. Dr. Karabulut 3. evre rektum kanseri tanısıyla başvuran genç hastası için tedavi planladı. Prof. Dr. Karabulut'un önerisiyle önce genç kadının yumurtaları Kent Tüp bebek Merkezi'nde donduruldu. Badalova, 16 Aralık 2021'de jinekolojik onkoloji uzmanı Prof. Dr. Tevfik Güvenal tarafından ameliyat edilerek, yumurtalıkları askıya alındı. Yoğun bir radyoterapi ve kemoterapi gören Badalova. ardından ikinci operasyona alındı. Alt rektum tümörü ameliyatı kapalı yöntemle 9 Mayıs 2022'de Prof. Dr. Aras Emre Canda tarafından yapıldı. Bu ameliyatta barsağının ucu vücut dışına alınarak torbaya bağlandı. Başarıyla gerçekleşen ameliyatla rektumdaki tümör tamamen temizlendi, Badalova tekrar kemoterapi gördü. Badalova son ameliyatını 22 Ağustos 2022'de geçirdi, bağırsağı içeri alınarak, torbadan kurtuldu.

Bütüncül yaklaşım olmasaydı kısırlık, torba kaçınılmazdı

Genç bir hasta olan Badalova'nın torbasız bir yaşam, yeniden anne olma hayali ve endişelerle kendilerine başvurduğunu belirten Kent Onkoloji Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Karabulut şu bilgileri verdi: "Türkan bizim çizdiğimiz yolda hiç pazarlık yapmadı, sadece taleplerini söyledi. Biz de hastamızın bütün bu isteklerine cevap verecek ama sağlığını da riske atmayacak bir yol haritası çizdik o da o yolu takip etti. Başarılı olmamızın temel noktası savaşçı bir hastanız olacak, ne istediğini bilecek, iyi bir aile desteği olacak. Bugün artık onkolojide tedavi başarıları çok arttı. Hastayı iyileştirmekten öte nasıl bir hayat sunacağını da planlamanız gerekiyor. Buna bütüncül yaklaşım diyoruz. Hastamız, ikinci çocuk istiyorum, torbayla yaşamak istemiyorum dedi. Eğer böyle bir yol izlemeseydik kısırlık mutlak surette olacaktı. İlk yaptığımız şey yumurtalıklarını korumak olduk. Organ korumak ve hastaya torbasız bir hayat yaşatmak rektum kanserlerinde çok önemli. Zorlu bir radyoterapi sürecimiz oldu. Sonra devreye cerrahi girdi. Cerrahide yine hedeflediğimiz şekilde patolojik tam cevap dediğimiz tüm kanser hücrelerinin ortadan kaybolduğunu gördük. Rektum tümörlerinde son iki yıldan beri patolojik tam cevap dediğimiz, yani kanserin tamamen yok edilmesine yönelik cerrahi öncesi yoğun bir kemoterapi ve radyoterapi uygulanması standart. Bu tür tümörleri olan hastalarımızın farkındalığının olmasını istiyoruz. Bu anlamda deneyimli ekiplerin radyoterapi, cerrahi uzmanları dahil doğru bir stratejiyle hastaların birçoğunun kalıcı torbadan kurtulmaları mümkün. Ama Türkan'ın bir özel tarafı da yaşının genç olması, kalıcı kısırlık tehlikesinden büyük oranda kurtarmış olmamız, ama öyle olsa bile ileride tekrar çocuk sahibi olması için bütün koşulları sağlamış olmamızdı. Bu tür hastaların deneyimli ve donanımlı merkezlerde tedavi edilmesi ve oralara başvurması lazım."

Hastalara mesajı var

Öte yandan annesi Habira Budaeva, eşi ve kızıyla kötü günleri geride bırakan Türkan Badalova "Hastalara mesajım var" diyerek şunları söyledi:

"Kanser hastası olduğumu öğrendiğimde tabii ki, ilk olarak bu hastalıktan kurtulmak istedim. Bana ihtiyacı olan küçük kızımı, ailemi düşündüm. Sonrasında birçok doktorla görüştük. Başvurduğum doktorların beni yönlendirme şekli farklıydı. Direk ameliyat olmalısın diyen doktorlar vardı ve ameliyattan sonra kalıcı torbayla yaşayacaksın diyorlardı. Bu beni çok korkutuyordu. Şu an çok mutluyum, huzurluyum. Bülent hocamın bana çizdiği yol haritasının ve Emre hocamın başarılı ameliyatlarının sonunda çok şükür ben hem kanserden kurtuldum, hem kalıcı torbam yok, hem de genç bir kadın olarak kalıcı menopoza girmedim. İnşallah yine çocuk sahibi olabileceğim. Rektum kanserinde ameliyattan önce tedavilerin yapılması, ameliyatın sonra yapılması gerekiyormuş. Bence bu konumda olan herkesin doktoruna bunu sorması, bunu talep etmesi gerekiyor. Belki herkes buna uygun olmayabilir ama özellikle genç kadınların erken menopoz konusunda, gelecekte çocuk sahibi olabilmek konusunda benim doktorumun beni yönlendirdiği şekilde onlar da kendi doktorlarından bunu talep etmeliler.