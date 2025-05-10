Baba, Kızının Yaşaması İçin Doktor Arıyor - Son Dakika
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Sağlık

Baba, Kızının Yaşaması İçin Doktor Arıyor

Diyarbakır'da bir baba, beyin tümörü nedeniyle 2 ay ömrü kalan kızı için doktor yardım çağrısı yaptı.

10.05.2025 12:59
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1) 2 KIZINI KAYBETTİĞİ HASTALIKLARA YAKALANAN KIZI NUR'U HER GECE 'YAŞIYOR MU' DİYE KONTROL EDİYOR

DİYARBAKIR'da 5 kızından 2'sini hastalıklardan kaybeden ve tedavisi süren 3 kızından en küçüğü Nur için yardım isteyen Mehmet Mazhar Kavak (59), "Doktorlar, 'Nur'u kemoterapi ve ışın tedavisi ile en fazla 2 ay yaşatabiliriz' dedi. Yaramıza merhem olacak bir doktor arıyoruz. Her gece o uyurken ben kalkıp nabzına bakıyorum, 'yaşıyor mu' diye. Bunun bir baba için ne kadar zor bir olay olduğunu bir tek ben bilirim, bir de buna şahit olan Rabb'im" dedi.

Kentte yaşayan inşaat işçisi Mehmet Mazhar Kavak'ın 5 kızından Eylem (21), 2010 yılında beyin tümöründen, 9 ay sonra da kızı Zozan (19) hidrosefaliden hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi olan kızı Rezan'a (30) da 2023'te hidrosefali teşhisi konuldu. Gerçekleştirilen operasyonla, Rezan'ın beynine şant (beyin omurilik sıvısının tahliye edilmesini sağlayan küçük ve esnek yapıya sahip bir tüp) takıldı. İki yıl önce evlenen diğer kızı Hasret'e (28) de Aralık 2014'te tümör teşhisi konuldu. Kavak'ın en küçük kızı Nur'a (15) da Ocak 2024'te beyin tümörü teşhisi konuldu. Tedaviye alınan Nur'un beynine de operasyonla şant takıldı.

Mehmet Mazhar Kavak, yaşadıklarını anlatarak, "2010'da kızım Eylem, beyin tümöründen vefat etti. Ondan 9 ay sonra Zozan hidrosefaliden vefat etti. 3'üncü kızım Rezan şu anda evli, 2 çocuk annesi. Ona da hidrosefaliden dolayı şant taktılar. 20 yaşında olan kızım Hasret ise 2 yıllık evli, onun da beyin tümörü teşhisi şüphesi var. Önümüzdeki 6'ncı ayın 30'unda tekrar MR'ı çekilecek, ona göre karar verilecek. 2024'ün 3'üncü ayın 7'sinde henüz 14 yaşında olan bebeğim Nur Kavak, beyin tümöründen dolayı ameliyat oldu. 14 aya kadar takibi yapıldı. Her şey iyiydi, doktoru da güzel bir ameliyat yapmıştı. Ondan da şikayetçi değiliz. Nur, geçen ayın 19'unda kustu. Kustuktan sonra biz onu acilen hastaneye kaldırdık. Doktoru acilen müdahale etti. Tomografi çekti, MR çekti. Sonra 'Hidrosefaliden dolayı beyin su toplamış, acilen şant takmamız lazım. Beyin omuriliğinden beyine hızla ilerleyen bir tümör var ve bu tümörün engellenmesi mümkün değil. Müdahale edilmesi de mümkün değil. Biz Nur'u ancak kemoterapi ve ışın tedavisi ile en fazla 2 ay yaşatabiliriz' dedilerö ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUMUZ YAŞATILSIN'

Kızının yaşatılması için çağrıda bulunan Kavak, "Biz kesinlikle maddi bir talepte bulunmuyoruz. Bu yönde teklifleri de hakaret olarak kabul ederiz. Biz sağlık anlamında yaramıza merhem olacak, bu kadar acı çekmiş bir insan olarak, evladının yarasına merhem olacak bir doktor arıyoruz. Bugün tıp gelişmiş. El elden üstündür. Diyoruz ki sadece çocuğumuz yaşatılsın. Şu an 2 ay ömür biçildi. Bir de sesimizin duyulmamasından yakınıyoruz. Biri 2 tane evladını katletmiş, diğer suçlarını saymak bile istemiyorum. O adam bir anda Türkiye'nin gündemine oturabiliyor. Ben 5 evlat acısı yaşamışım. 2 tane kaybetmişim. 2 tane de şu an bıçak altında ve 15 yaşındaki Nur Kavak'a da 2 ay ömür biçildi. Ben diyorum Eylem ve Zozan öldü. Rezan ve Hasret şu anda bıçak altında, Nur'u yaşatalım. Çağrımızın temel amacı bir doktordur. Buradaki doktorlar çare bulamadı. Ondan üstün doktorlar vardır, profesörler vardır. Bizim o profesörlere çağrımız şudur, yaramıza merhem olsunlar. Ekonomik bir talebimiz yok. Sağlık alanında bir doktor bekliyoruz. Evimizi satacağız. Bağımızı barkımızı satacağız, kendi imkanlarımızla kendi koşullarımızla maddi imkanları karşılayacağız. Yeter ki Nur Kavak yaşasın. Her gece o uyurken ben kalkıp nabzına bakıyorum, 'yaşıyor mu' diye. Bunun bir baba için ne kadar zor bir olay olduğunu bir tek ben bilirim, bir de buna şahit olan Rabb'imö diye konuştu.

'DOKTOR OLUP KÜÇÜK KIZLARI KURTARMAK İSTİYORUM'

Üzülmemesi için hastalığı kendisinden gizlenen Nur ise büyüyünce doktor olmak istediğini belirterek, "Ben 15 yaşındayım. Şu anda okula gidemiyorum, kafamdaki şanttan dolayı gidemiyorum. Şu anda ben bunu istiyorum, bütün doktorlara buradan seslenmek istiyorum, bana yardımcı olsunlar. Benim ile ablamın şantını çıkarsınlar. Bunlardan kurtulmak istiyoruz ve ben doktor olup küçük kızları kurtarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Batman'dan kuzenine destek için gelen Cansu Kavak ise "Kuzenimin kafasındaki şant yüzünden okuluna gidemiyor, eğitimini alamıyor. Destek olmak amacıyla geldim. Şu anda iyi, iyi olmaya da devam etmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Politika, Sağlık, Baba, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Baba, Kızının Yaşaması İçin Doktor Arıyor - Son Dakika

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