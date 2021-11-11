Üye Girişi
Bakan Koca açıkladı, vatandaşlar hastaneye koştu - Son Dakika

Bakan Koca açıkladı, vatandaşlar hastaneye koştu

11.11.2021 22:26

Bakan Koca açıkladı, vatandaşlar hastaneye koştu Edirneli vatandaşlar hatırlatma dozu için hastanelerin yolunu tuttu Edirne'de çift doz Biontech aşısı olan ve üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki vatandaşlar, hatırlatma dozu yaptırmak için Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu.

Bakan Koca açıkladı, vatandaşlar hastaneye koştu

Edirneli vatandaşlar hatırlatma dozu için hastanelerin yolunu tuttu

EDİRNE - Edirne'de çift doz Biontech aşısı olan ve üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki vatandaşlar, hatırlatma dozu yaptırmak için Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu.

Çift doz Biontech aşısı olmasının üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki tüm vatandaşlara hatırlatma dozu yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından belirtilen süreyi tamamlamış olan vatandaşlar sistemden kontrol ederek hatırlatma dozunu yaptırmak için hastanelere ve aile hekimlerine gitti. Randevu alarak Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne gelen 18 yaş ve üstündeki vatandaşlar hatırlatma dozlarını oldu.

"İlla bir sevdiğimizi kaybettiğimiz zaman mı aklımız başımıza gelecek"

Hatırlatma dozu aşısını yaptıran 63 yaşındaki Leyla Yılmaz, "Aşı çok güzel bir şey. Kendimizi düşündüğümüz kadar vatandaşımızı da düşünmek zorundayız. Ben 2 tane Çin aşısı oldum. Bir tane de Biontech oldum. Şimdi hatırlatma dozu için geldim. Memnunum, haberleri duyuyorum çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Aşı karşıtları hiç düşünmeden aşı olmalı. İlla bir sevdiğimizi kaybettiğimiz zaman mı aklımız başımıza gelecek. Herkes aşısını olsun. Saçma sapan şeylere takılmasınlar. Zehirlenmeye kalksak milyonlarca insanı mı zehirleyecekler. Hiçbir sakınca yoktur aşı salgından korunmada çok önemli" dedi.

"Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum"

Hatırlatma dozu için sıraya giren Fatma Gider, "4. Doz aşımı olmaya geldim. 2 Sinovac 1 de Biontech olmuştum. Şimdi hatırlatma dozu için geldim. Koruyuculuğuna inandığım için herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Aşı karşıtları çok yanlış yapıyorlar. Vakit kaybetmeden aşı olsunlar. Aşı sayesinde vaka sayılarında düşüş oluyor" diye konuştu.

"Aşı olmayanların daha fazla zarar gördüğünü duydum"

Hatırlatma dozunun önemli olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Ekrem Erol, "Aşı olmak çok güzel ve faydalı bir şey. Ben bunun faydasını gördüm. 3. doz aşımı olmak için geldim. Hanem içinde hastalığa yakalananlar oldu ben aşı sayesinde yakalanmadım. Herkesin aşı olmasını isterim. Hiçbir sakınca yok. Hiç aşı olmamış insanlar hala var, onlara kendi yakınlarını severseler aşı olsunlar diyorum. Herkesi aşıya davet ediyoruz. Aşı olmayanların aksine daha fazla zarar gördüğünü duydum. Benim oğlum ilk doz aşısını olmuştu hastalığa yakalandı ama hafif atlattı. Şimdi diğer doz aşılarına devam ediyor. Memnunuz. Aşı sayesinde hastalığa yakalansan da daha hafif atlatılıyor. Aşı karşıtları gelsin gördün ondan sonra karar versinler. Kulaktan duyma şeylere inanmasınlar herkes aşısını olsun" şeklinde uyarıda bulundu.

"Edirne'de herkes aşı oluyor"

Hatırlatma dozunu yaptırmaya gelen vatandaşlardan Fatma Tuna, "İlk iki aşım Sinovac, 3. Aşım da Biontech şimdi de hatırlatma dozu için geldim. Edirne'de herkes aşı oluyor, kimse bırakmıyor. Herkes aşısını olsun çünkü bu şaka değil" dedi.

Bakan Koca açıkladı, vatandaşlar hastaneye koştu
Bakan Koca açıkladı, vatandaşlar hastaneye koştu
Bakan Koca açıkladı, vatandaşlar hastaneye koştu
Bakan Koca açıkladı, vatandaşlar hastaneye koştu

Devlet Hastanesi, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Edirne, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca açıkladı, vatandaşlar hastaneye koştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tren kazasında iki bacağını da kaybeden adama, tazminat vermek yerine 2 yıl hapis cezası kesildi 23:20 Tren kazasında iki bacağını da kaybeden adama, tazminat vermek yerine 2 yıl hapis cezası kesildi Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı 23:02 Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı Ali Koç 23:00 Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri
A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti 21:27 A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti Boşanma aşamasında olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde araçla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü 21:17 Boşanma aşamasında olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde araçla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor 20:22 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi 18:00 Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 16:11 Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim

Son Dakika Haberleri
23:19 Tren kazasında iki bacağını da kaybeden adama, tazminat vermek yerine 2 yıl hapis cezası kesildi
23:08 Kazada ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi
23:07 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı
23:02 Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı
23:01 Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi
22:59 Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri
22:58 Öğrenci servisinden düşerek yaşamını yitiren kadının son anlarının kamera kaydı ortaya çıktı
22:12 Cem Yılmaz'da iddialı sözler: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm
21:27 A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti
21:22 Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
İmamoğlu, Glasgow'dan seslendi: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı İmamoğlu, Glasgow'dan seslendi: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı         
23:22
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı         
23:08
Başak Demirtaş'a Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi         
23:01
Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı         
21:39
Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti         
21:22
Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş         
20:38
Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi         
19:35
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı         
16:38
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 23:32:44. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı, vatandaşlar hastaneye koştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement