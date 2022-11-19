Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma - Son Dakika
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Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma

19.11.2022 23:34
Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta bir hastanın hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta bir hastanın hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
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Fahrettin Koca, Tokat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma - Son Dakika
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