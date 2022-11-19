Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta bir hastanın hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Sağlık › Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma - Son Dakika