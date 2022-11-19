Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Tokat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma - Son Dakika

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