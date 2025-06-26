Bakan Memişoğlu'ndan Mezuniyet Törenine Katılım - Son Dakika
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Sağlık

Bakan Memişoğlu'ndan Mezuniyet Törenine Katılım

Bakan Memişoğlu\'ndan Mezuniyet Törenine Katılım
26.06.2025 22:49
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mezuniyet töreninde öğrencilere onur belgesi ve hediyeler verdi.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Toplu Mezuniyet Töreni'ne katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, öğrencilerin diploma heyecanına ortak oldu. Törende Bakan Memişoğlu tarafından, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerinin ailelerine onur belgesi verildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Toplu Mezuniyet Töreni, tarihi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binası'nın orta bahçesinde gerçekleştirildi. Törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Üsküdar Kaymakamı Adem Yavuz ve Darülaceze Başkanı Esra Ceceli ile öğrencilerin aileleri katıldı. Törende, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerinin ailelerine, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından onur belgesi verildi. Ayrıca Bakan Memişoğlu, fakülte birincilerine hediyelerini takdim etti. Törenin tamamlanmasının ardından, öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

'İÇLERİNDE BENİM DE EĞİTİM VERDİĞİM DERS VERDİĞİM ÇOCUKLAR'

Törende konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Mezuniyetler her bir kişinin hayatında çok özel, önemli günlerdir. Bugünler bir yerde anılacak çok anlamlı günlerdir. Bizler tam 35 sene evvel, sizlerin oturduğu mezuniyet koltuklarında oturduk. Ben sizleri yetiştiren önce annelere, babalara, dedelere, ninelere çok teşekkür ediyorum. Onların bu gurur gününde, sizlerin bu güzel mezuniyet kıyafetlerimizle bir meslek sahibi olmanızdan dolayı olan mutluluklarını tebrik ediyorum. Burada bu çocukların mezuniyeti her birimizin gurur kaynağı. Esasında içlerinde benim de eğitim verdiğim, ders verdiğim çocuklar var. Öğretmenliğin, eğitimciliğin en güzel anlarıdır mezuniyetler. Sizler bir meslek sahibi oldunuz. Bu meslek sağlık ve insanlığa hizmet için edinilmiş mesleklerdir" dedi.

'MESLEĞİNİZİ YAPARKEN İNSANLARI SEVİN'

Bakan Memişoğlu, "İster sağlık bilimlerinden mezun olan, ister eczacılıktan, ister diş hekimliğinden, ister sağlık bilimlerinden, ister tıp fakültesinden, esasında direkt insanlığa hizmet eden, kendini insanlık için adayan, karşısındakinin derdinin dermanı olmak için yetiştirildiniz. Onun için benim bir ağabey, bir hoca, bir yönetici olarak size tavsiyem mesleğinizi yaparken insanları sevin. Empati kurun ve zevk alın. Mutlu olun insanlara iyilik yapmaktan. Bir insana iyilik yaptığınız zaman elde edeceğiniz mutluluğun karşılığı hiçbir zaman olamaz. Bir insana iyilik yaptığınızda onun size bakışının başka hiçbir değeri olamaz. Bunu eğer hissederseniz, gerçekten sağlık hizmeti sunan mesleklerin hazzını ve mutluluğunu yaşarsınız" dedi.

'ÇOK GELİŞMİŞ BİRÇOK ÜLKENİN SAĞLIK HİZMETİNE DESTEK VERİYORUZ'

Kemal Memişoğlu, "Çok gelişmiş diye düşündüğümüz birçok ülkenin sağlık hizmetini sunabilen, onlara destek veren bir ülke halindeyiz. Ama sizin bizden daha iyi olmanız lazım. Bizim tecrübelerimizle, bilgilerimizle sizlerin bizden daha iyi olmanız lazım. Bizlerin yaşına geldiğinizde, bu ülkenin çok daha iyi sağlık hizmeti vermesi lazım. Onun için sizler bizden iyi olacaksınız ki bu ülkeyi ileriye gitsin. Onun için biz sizleri yetiştireceğiz, sizler bizden daha iyi olacaksınız. Hayatınız boyunca kendinize saygınızı, hastalarınıza veya sağlıkla ilgili size muhtaç olan insanlara empatinizi kaybetmemenizi diliyorum. Hiçbir zaman yorulmanızı istemiyorum. Hiçbir zaman tutarak değil, yarışları koşarak kazanmanızı istiyorum. Onun için daha çok çalışmanızı, daha çok üretmenizi istiyorum. Hepinize mesleklerinizde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu'ndan Mezuniyet Törenine Katılım - Son Dakika

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