Bakan Memişoğlu'ndan Sağlık Turizmi Hedefi - Son Dakika
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Sağlık

Bakan Memişoğlu'ndan Sağlık Turizmi Hedefi

Bakan Memişoğlu, sağlık turizminde 4 yılda yıllık 20 milyar dolar gelir hedeflediklerini açıkladı.

26.04.2025 18:24
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Bakan Memişoğlu Balkan Ülkeleri Sağlık İş Formu'nda konuştu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "4 yılın sonunda yıllık 20 milyar dolarlık bir gelir hedefliyoruz"

EDİRNE - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık turizmi faaliyetleri ile 3 milyar dolarlık gelir seviyesine ulaştıklarını belirterek, "Yeni adımlarla birlikte inşallah önümüzdeki dört yılın sonunda yıllık 20 milyar dolarlık bir gelir hedefliyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, 26-27 Nisan tarihlerinde sağlık alanında yenilikçi gelişmelere yön verecek ortak çalışmalar yapılmasına zemin hazırlamak ve bölgesel iş birliğini güçlendirmek amacıyla Edirne'de bir otelde gerçekleştirilecek olan Balkan Ülkeleri Sağlık İş Formu'na katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Memişoğlu, Türkiye olarak Balkan devlet ve toplumlarının tamamıyla çok yönlü, uzun soluklu ve samimi ilişkiler yürüttüklerini dile getirdi. Ayrıca Bakan Memişoğlu, siyasi ilişkilerde istikrarın korunmasına öncelik verdiklerini ve sağlık, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda da ilişkileri her geçen gün geliştirdiklerini ifade etti.

"4 yılın sonunda yıllık 20 milyar dolarlık bir gelir hedefliyoruz"

Yurtdışından çok sayıda yabancı hastanın Türkiye'ye gelip sağlık hizmeti aldıklarına ve yurt dışında yaşayan Türklerin de sağlık sorunlarının çözümü için Türkiye'de tedavi olmayı tercih ettiklerine dikkati çeken Bakan Memişoğlu, "HealthTürkiye markasıyla yürüttüğümüz sağlık turizmi faaliyetleri ile önceki yıllarda 3 milyar dolarlık gelir seviyesine ulaştık. Elbette bu seviyeyi yeterli görmediğimizi daha önce de ifade etmiştim. Bu bakış açısıyla hızla harekete geçtik; bu alanda daha etkin olabilmek için, tüm sektörü kapsayacak ve sağlık turizminin koordinasyonunu sağlayacak şekilde Bakanlığımızın bünyesindeki Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'yi yeniden yapılandırıyoruz. Türkiye'de sağlık sektöründeki tüm paydaşlarımızı, kısa adı USHAŞ olan kuruluşumuz aracılığıyla uluslararası alanda tanıtıyoruz ve kamu-özel tüm sağlık tesislerimizin sundukları hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarıyoruz. Özellikle, sağlıklı yaşam, geriatri, termal turizmi gibi alanlarda atmakta olduğumuz yeni adımlarla birlikte inşallah önümüzdeki dört yılın sonunda yıllık 20 milyar dolarlık bir gelir hedefliyoruz" dedi.

"Health Türkiye markasına güvenen kimseyi güvencesiz bırakmıyoruz"

Resmi Gazete'de yayımlanan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik ile sağlık turizmi alanında erişilebilirlik, kurumsallaşma, kalite, denetim ve olası komplikasyonlar karşı en üst seviyede sorumlu bir vizyonu ön plana çıkardıklarını kaydeden Memişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İddialı bir yaklaşım içerisindeyiz; sağlık turizmi çerçevesinde sunulan tüm hizmetler HealthTürkiye portalı üzerinden takip edilebilecek, yurt dışından gelen hastalarımız aldıkları sağlık hizmetini bu portal üzerinden görüntüleyebilecek. Sağlık tesislerinde sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında yapılacak tüm cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılmasını zorunlu tutuyoruz çünkü sağlık hizmeti almak için Health Türkiye markasına güvenen kimseyi güvencesiz bırakmıyoruz."

Balkan İş Sağlık Formu'na katılan Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Arben Taravari ise Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini ifade ederek, diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanlarında da işbirliğini artırmak istediklerini vurguladı.

Programa katılan Bulgaristan Sağlık Bakanı Silvi Kirilov da ortak coğrafyada yaşayan ülkeler arasında koordine ve ilişkilerin artırılmasının bölgesel ilişkiler için de çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Programın sonunda Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Sarayı'nın çini örneğini bir tablo olarak hediye etti.

Bakan Memişoğlu ise günün anısına programa katılan Bulgaristan Sağlık Bakanı Silvi Kirilov'a ve Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Arben Taravari'ye ise tablo hediye etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu'ndan Sağlık Turizmi Hedefi - Son Dakika

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