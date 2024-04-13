Bakan Tekin, 'ilkyarım hayat kurtarır' notuyla hayata kurtaran öğretmeni paylaştı
ORDU - Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ordu'nun Fatsa ilçesinde 'heimlich' manevrası ile bir öğrencinin hayatını kurtaran öğretmeni 'ilkyardım hayat kurtarır' notu ile paylaştı.
Fatsa ilçesi Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu'nda 5 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen olayda, 7. sınıf öğrencisi Yiğit Efe Ö. (12), teneffüs saatinde yiyecek nefes borusuna kaçınca koridora çıktı, ardından da arkadaşlarının yanına gitti. Arkadaşları durumu fark edince öğrencinin koluna girerek, öğretmenlerine haber verdi. Bu esnada okulun koridorunda bekleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş, öğrencinin durumunu fark ederek 'Heimlich manevrası' ile öğrenciye müdahale etti, öğrenci yeniden nefes aldı.
Olayın olduğu zaman öğle arası saatinde öğrencilerin yanına gelerek boğulan arkadaşlarının durumunu anlattığını ve kendisinin müdahale ettiğini söyleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkyardım temel eğitimleri ile öğrenciyi kucaklayarak, 'Heimlich' manevrası ile müdahale ettiğini, ilk seferde öğrencinin nefes aldığını söyledi. Bölükbaş, birisinin nefes alıp hayata dönmesinin sağlamanın güzel bir duygu olduğunu kaydetti.
Bakan Tekin sosyal medya hesabından paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ilkyardım eğitimlerinin önemine değinerek, "İlk yardım hayat kurtarır. Öğretmen bir cana, bir nefese dokunandır. İyi ki varsın öğretmenim" ifadelerine yer verdi.
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