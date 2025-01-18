Balkan Sağlık Turizmi Forumu Edirne'de

Sağlık

Balkan Sağlık Turizmi Forumu, 26-27 Nisan'da Edirne'de düzenlenecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı himayesinde, Edirne Valiliği ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) tarafından gerçekleştirilecek Balkan Sağlık Turizmi Forumu, 11 Balkan ülkesinin sağlık bakanları, uzmanlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açılışını yapacağı forumda; sağlık turizmi, tıbbi iş birliği, teknoloji transferi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik ortaklık fırsatları değerlendirilecek.

Forumun sonunda, sağlık turizmi sektörünün bölgesel kalkınmaya etkilerini ve Balkan ülkeleriyle sürdürülebilir işbirliğini içeren kapsamlı rapor hazırlanacak.

Rapor, bölgesel işbirliği için atılacak somut adımları ve sağlık turizmi sektöründeki stratejik hedefleri ortaya koyacak.

Türkiye'nin modern sağlık altyapısı, sağlık turizmi potansiyeli ve teknoloji paylaşımına yönelik çözümlerinin uluslararası alanda tanıtılmasının hedeflendiği forumda, Balkan ülkeleriyle ortak projeler geliştirilmesi ve uzun vadeli işbirliği fırsatlarına odaklanılacak.

Edirne'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri eşliğinde gerçekleştirilecek forum, sağlık turizmi alanında önde gelen temsilcileri bir araya getirerek, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki uluslararası gücünü pekiştirmeyi hedefliyor.