BARÜ projesiyle göz lensi proteinlerinden yararlı biyomoleküller elde edilecek - Son Dakika
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BARÜ projesiyle göz lensi proteinlerinden yararlı biyomoleküller elde edilecek

BARÜ projesiyle göz lensi proteinlerinden yararlı biyomoleküller elde edilecek
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Bartın Üniversitesi'nin TÜBİTAK destekli projesiyle göz lensi proteinleri incelenerek biyoaktif peptitler elde edilecek. Çalışma, sınırlı kullanımlı materyali yüksek katma değerli bileşenlere dönüştürmeyi hedefliyor ve yeni araştırmalara temel oluşturacak.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle göz lensinde bulunan proteinlerin farklı özellikleri incelenerek yararlı biyomoleküllerin elde edilmesi amaçlanıyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Prof. Dr. Dursun Kısa'nın yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK-ARDEB 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye hak kazandı. "Göz Lensi Proteinlerinden Biyoaktif Peptitlerin Belirlenmesi: Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, Peptit Dizilerinin Tanımlanması ve In Silico Analizleri" başlıklı projeyle göz lensi proteinleri yeni bir biyoaktif peptit kaynağı olarak değerlendirilecek.

Projede kullanım potansiyeli sınırlı olan biyolojik materyalden yüksek katma değerli biyoteknolojik bileşenlerin elde edilmesine yönelik yenilikçi bir yaklaşım sunuluyor. Çalışmaya BARÜ Fen Fakültesinden Arş. Gör. Dr. Kübra Sena Baş Topcu ile İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Eczacılık Fakültesinden Doç. Dr. Zafer Ömer Özdemir araştırmacı, yüksek lisans öğrencisi Kübra Karaman ise bursiyer olarak katkı sağlayacak.

Göz lensi proteinleri farklı yöntemlerle incelenecek

Proje kapsamında göz lensi proteinlerinden enzimatik yöntemlerle peptitler elde edilerek farklı biyolojik aktiviteleri incelenecek. Biyolojik aktivite gösteren peptitler, daha ileri analitik yöntemlerle karakterize edilecek ve peptit dizileri tanımlanacak. Araştırmalarda enzim inhibisyonu, antimikrobiyal aktivite ve hücre kültürü temelli biyolojik aktiviteler üzerinde durulacak. Peptitlerin amino asit dizilerinin nanoLC-MS/MS analizleriyle belirlenmesi, yapısal ve işlevsel özelliklerinin bilgisayar destekli analizlerle (in silico) değerlendirilmesi planlanıyor.

Projenin yeni araştırmalara temel oluşturması hedefleniyor

Çalışmadan elde edilecek sonuçların moleküllerin etkinliklerinin ve potansiyel biyoteknolojik uygulamalarının ilerleyen araştırmalarda daha ayrıntılı incelenmesine temel oluşturması öngörülüyor. Projeyle ayrıca doğrudan kullanımı sınırlı olan protein materyallerinin yeniden değerlendirilerek biyolojik işlev gösteren ve katma değeri yüksek moleküllere dönüştürülmesine yönelik araştırmalara katkı sunması hedefleniyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, yenilikçi yaklaşımıyla TÜBİTAK desteği alan projeleri dolayısıyla Prof. Dr. Dursun Kısa ve proje ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA

Tübitak, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık BARÜ projesiyle göz lensi proteinlerinden yararlı biyomoleküller elde edilecek - Son Dakika

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