Başkent Üniversitesi'nin Adana'daki merkezi diyabetli çocukları ailelerle buluşturdu - Son Dakika
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Başkent Üniversitesi'nin Adana'daki merkezi diyabetli çocukları ailelerle buluşturdu

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Başkent Üniversitesi\'nin Adana\'daki merkezi diyabetli çocukları ailelerle buluşturdu
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Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde diyabetli çocukları ve ailelerini ağırladı. Etkinlikte erken belirtiler, tedavi süreci ve hastalığa psikolojik uyum hakkında bilgilendirme yapıldı.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, 'Dünya Diyabet Günü' kapsamında diyabetli çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte diyabetli çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi. Etkinlikte çocukluk çağı diyabetinin erken belirtileri, tedavi süreci ve hastalığa psikolojik uyum konularında bilgilendirme yapıldı.

"Tip 1 diyabetli bireylerin yaşamında bir dönüm noktası oldu"

Etkinlikte konuşan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalından Prof. Dr. Özlem Sangün, 14 Kasım'ın insülinin keşfinde öncü rol oynayan bilim insanı Frederick Banting'in doğum günü olduğunu söyleyerek, "1921 yılında keşfedilen insülin, özellikle Tip 1 diyabetli bireylerin yaşamında bir dönüm noktası oldu. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü, toplumsal farkındalığı artırmak, hastalığın erken belirtilerine dikkat çekmek ve diyabetle yaşayan bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek açısından önemli" dedi.

"Geç tanı konulduğunda ağır durumlarla karşılaşabiliyoruz"

Çocukluk çağı diyabetinde erken teşhisin önemine dikkat çeken Sangün, "Özellikle aşırı su içme, sık idrara çıkma, açıklanamayan kilo kaybı ve daha önce gece idrar kaçırma sorunu olmayan bir çocukta bu durumun ortaya çıkması, diyabetin önemli belirtileri arasında yer alıyor. Aileler bazen bu belirtileri idrar yolu enfeksiyonu, üşütme veya çocuğun yaşadığı psikolojik bir durumla ilişkilendirebiliyor. Ancak bu tür şikayetler ortaya çıktığında diyabet ihtimalinin de akla gelmesi ve gecikmeden kan şekeri ölçümü için bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Çünkü diyabet erken dönemde tespit edildiğinde, çocuklarımızın ciddi ve yaşamı tehdit edebilen bir tabloya girmeden tedaviye başlaması mümkün olabiliyor. Geç tanı konulduğunda ise yoğun bakım tedavisi gerektirebilen ağır durumlarla karşılaşabiliyoruz" diye konuştu.

"Sürekli takip ve özen gerektiren bir hastalık"

Diyabetin yaşamın önünde bir engel olmadığını vurgulayan Sangün, "Sürekli takip ve özen gerektiren bir hastalık olduğu için beslenmenin, insülin tedavisinin, fiziksel aktivitenin ve günlük yaşamın belirli bir plan içinde yürütülmesi gerekir. Doğru eğitim, düzenli takip ve gerekli önlemlerle diyabetli çocuklarımız da diğer çocuklar gibi hayallerini gerçekleştirebilir. Spor yapabilir, profesyonel sporcu olabilir, istedikleri mesleği seçebilir; hekim, cerrah veya farklı alanlarda başarılı bireyler olarak yetişebilirler" ifadelerini kullandı.

"Hastalığa uyum sürecinde bu duyguların kabul edilmesi önem taşıyor"

Etkinlikte "Diyabetle Güzel Yaşam ve Sürece Uyumu Artırmanın İpuçları" başlıklı sunum gerçekleştiren Uzm. Dr. Neslihan Taştepe ise diyabetin psikolojik boyutuna dikkat çekerek, "Diyabet tanısının ardından çocuklarda ve ailelerinde korku, kaygı, suçluluk, öfke ve belirsizlik gibi duygular ortaya çıkabiliyor. Hastalığa uyum sürecinde bu duyguların kabul edilmesi önem taşıyor. Çocukların diyabeti algılama biçimleri yaşlarına ve gelişim dönemlerine göre değişiyor. Küçük çocuklar insülin uygulamalarını ceza olarak algılayabilirken, okul çağındaki çocuklar arkadaşlarından farklı görünme kaygısı yaşayabiliyor. Ergenlik döneminde ise bağımsızlık isteği aile içi çatışmalara yol açabiliyor" dedi.

"Ailelerin anlayışlı, empatik ve destekleyici bir yaklaşım benimsemesi gerekir"

Ailelerin çocuklara karşı anlayışlı ve destekleyici bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirten Taştepe, "Ailelerin yargılayıcı ve suçlayıcı bir dil yerine anlayışlı, empatik ve destekleyici bir yaklaşım benimsemesi gerekir. Çocuklara sorumlulukların bir anda değil, becerilerine uygun şekilde aşamalı olarak verilmesini öneriyoruz. Günlük rutinler oluşturmak, küçük hedefler belirlemek, çocukların çabalarını takdir etmek ve onları karar süreçlerine dahil etmek uyumu kolaylaştıracaktır" şeklinde konuştu.

Diyabetli çocukların sosyal yaşamdan uzak kalmaması gerektiğini vurgulayan Taştepe, "Diyabetli çocukların eğitim, spor ve sosyal etkinliklerden uzak kalmaması, diyabetli olmayan kardeşlerin duygusal ihtiyaçlarının da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Uzun süreli diyabet yönetimi çocuklarda ve ebeveynlerde tükenmişliğe neden olabilir. Yoğun kaygı, içe kapanma, tedaviden kaçınma, uyku sorunları ve aile içi çatışmalar gibi durumlarda profesyonel psikolojik destek alınabilir" dedi.

Sunumların ardından çocuklar için düzenlenen ikram ve eğlence programıyla etkinlik sona erdi.

Kaynak: İHA
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