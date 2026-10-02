Batman Sason'da 10 hasta yatağı, yatağa bağımlı hastalar için temin edildi - Son Dakika
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Batman Sason'da 10 hasta yatağı, yatağa bağımlı hastalar için temin edildi

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Batman Sason\'da 10 hasta yatağı, yatağa bağımlı hastalar için temin edildi
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Batman'ın Sason ilçesinde yatağa bağımlı vatandaşlar için 10 hasta yatağı temin edildi. Sason Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eliyle alınan yataklar, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Sason İlçe Devlet Hastanesine bırakıldı.

BATMAN (İHA) – Batman'ın Sason ilçesinde yatağa bağımlı hastaların kullanabilmesi için 10 hasta yatağı temin edildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp'in talimatları ve Sason Kaymakamı Furkan Başar'ın koordinasyonunda yürütülen Devlet-Millet Projesi kapsamında, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Proje kapsamında, yatağa bağımlı ve özel bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve ailelerinin bakım süreçlerinde desteklenmesi amacıyla 10 adet hasta yatağı temin edildi. Sason Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla temin edilen hasta yatakları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere Sason İlçe Devlet Hastanesine teslim edildi. Gerçekleştirilen çalışma ile yatağa bağımlı vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması, ailelerin bakım yükünün hafifletilmesi ve kamu imkanlarının ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor. Devlet-Millet Projesi kapsamında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sosyal destek çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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