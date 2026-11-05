Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışı eğitimleriyle 30 bin 675 hastayı hatırlattı - Son Dakika
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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışı eğitimleriyle 30 bin 675 hastayı hatırlattı

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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışı eğitimleriyle 30 bin 675 hastayı hatırlattı
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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası kapsamında organ ve doku nakli eğitimlerini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığının 2026 verilerine göre Türkiye genelinde 30 bin 675 hasta organ nakli bekliyor; 2025 yılında 4 bin 769 hasta nakil beklerken hayatını kaybetti.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenlenen eğitimlerde katılımcılara organ ve doku nakli, bağış süreci ve organ bağışının hayat kurtarmadaki rolü hakkında bilgi verildi.

Sunum eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde hangi organ ve dokuların nakledilebildiği, organ bağışının hangi şartlarda yapılabildiği ve bağışlanan organların ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılma süreci ele alındı. Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve pankreas gibi organların yanı sıra kornea, deri, kemik ve kalp kapağı gibi dokuların da nakil amacıyla kullanılabildiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığının 2026 verilerine göre Türkiye genelinde 30 bin 675 hasta organ nakli bekliyor. Bu hastaların 26 bin 141'ini böbrek nakli bekleyenler oluştururken 2025 yılında 4 bin 769 hasta organ nakli beklerken hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürlüğünün hafta kapsamında düzenlediği eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle organ bağışının önemi vurgulanırken, toplumda bağış bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışı eğitimleriyle 30 bin 675 hastayı hatırlattı - Son Dakika
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