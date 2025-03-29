Bayram Kahvaltısı İçin Önemli Uyarılar

Uzmanından bayram kahvaltısı uyarısı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta diyetisyen Gizem Güneş, Ramazan Bayramı kahvaltısı konusunda uyarılarda bulundu. Güneş, "Uzun zamandır düzenli kahvaltı yapmadığımız için açlık hissetmesek bile güne mutlaka kahvaltıyla başlamak çok önemli" dedi.

Diyetisyen Gizem Güneş, Ramazan sonrasında vatandaşların kan şekerini dengelemek için mutlaka kahvaltı öğünlerini unutmamaları gerektiğini açıkladı. Güneş, Ramazan sonrasında vatandaşların mutlaka düzenli kahvaltı yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Öncelikle, uzun süredir düzenli kahvaltı yapmadığımız için açlık hissetmesek bile güne mutlaka kahvaltıyla başlamak çok önemli. Kahvaltıyı atlamamak, gün içinde kan şekerimizin dengesi açısından büyük bir fayda sağlar" dedi.

Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uzun zamandır düzenli kahvaltı yapmadığımız için açlık hissetmesek bile güne mutlaka kahvaltıyla başlamak çok önemli. Kahvaltıyı atlamamak, gün içinde kan şekerimizin dengesi açısından büyük bir fayda sağlar. Bu yüzden, güne protein ağırlıklı ve lif açısından zengin bir kahvaltıyla başlamak sağlığımız için en iyisi olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde aile yemekleri, ziyaretler, tatlılar ve börekler kaçınılmaz olabilir. Ancak porsiyon kontrolüne dikkat etmeye özen göstermeliyiz. Ayrıca, gün içinde su tüketimimizi artırmalı ve mümkün olduğunca hareket edilmeli. Çünkü ister istemez karbonhidrat ağırlıklı besinler tüketilecektir. Bu dengeyi sağlayabilmek için sağlam bir kahvaltının ardından, akşam öğününü daha sebze ağırlıklı tercih edilebilir. Bağırsak sağlığımız için probiyotik içeren besinlerden destek almak da faydalı olacaktır. Eğer bayram süresince öğünlerimizi fazla kaçırdıysak ve beslenme düzenimiz istediğimiz gibi gitmediyse, bayram sonrası 2-3 günlük hafif arınma detoksları yaparak vücudumuzu tekrar dengeleyebiliriz.