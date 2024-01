Bebekleri Soğuk Suyla Yıkamadan Önce Uzmanlara Danışmak Önemlidir

Bebekleri soğuk su ile yıkama konusunda herhangi bir karar vermeden önce çocuk sağlığı uzmanına danışmanın önemli olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük, "Eğer bu yöntem tercih edilirse, bebeklerin soğuk suya kademeli olarak alıştırılması önerilir. Bebeklerin tepkileri dikkatle gözlemlenmeli ve herhangi bir olumsuz reaksiyon durumunda hemen soğuk su uygulamasına son verilmelidir" dedi.

Bebeklerin vücut ve bağışıklık sistemlerinin henüz gelişmemiş olduğundan soğuk havanın zararlarına dikkati çeken Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük, "Soğuk havanın genel etkilerine baktığımızda metabolizmayı ve kan dolaşımı hızlandırabilir ve bu durum vücut direncinin artmasına ve bağışıklık sistemine yarar sağlayabilir. Yine de bu durumun bebekler üzerindeki etkisi konusunda kesin bilgiler mevcut değildir. Bebeklerin yeterli giyinmesi sağlanmadığı durumlarda vücut ısılarını koruyamayacakları ve hipotermi riski ile karşı karşıya kalacakları akılda tutulmalıdır. Bebeklerin vücutları ve bağışıklık sistemleri henüz gelişmemiş olduğundan, soğuk havanın zararlı olabilecek etkileri konusunda çok dikkatli olunmalıdır" diye konuştu.

"SOĞUK HAVAYA MARUZ KALMA, VÜCUDUN ISI DENGESİNİ KORUMA YETENEĞİNİ GELİŞTİREBİLİR"

Açık alanların, hava kalitesinin daha iyi ve mikropların yayılma riskinin daha düşük olabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Başıbüyük, "Bununla birlikte, soğuk hava koşullarında bebeklerin vücut ısısını koruyabilmeleri için ekstra önlemlerin alınması gerektiği unutulmamalıdır. Bebekleri soğuk havalarda dışarı çıkarmadan önce, onları yeterince sıcak ve vücut ısısını dengede tutacak şekilde kat kat giydirmek önemlidir. Uygun şekilde giydirilen bebeklerin kış aylarında da dışarı çıkarılmaları ile hem temiz hava almaları hem de güneş ışığı sayesinde D vitamini sentezlemeleri ve uyku düzenlerinin olumlu etkilenebildiği bilinmektedir. Soğuk suyla yıkama uygulamasının bebeklerin sağlığına olan olumlu etkisi konusunda bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bazı kültürlerde bu tür uygulamalar geleneksel yöntemler olarak kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Ancak, bebeklerin vücut ısılarını düzenleme yeteneklerinin henüz tam gelişmediği ve soğuğa karşı hassasiyetlerinin olduğu akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, bu tür uygulamaları yapmadan önce bir hekime danışmak en uygunudur. Bazı kültürlerde, özellikle kuzey Avrupa'da soğuk suyun bebeklerin vücut direncini artırdığına ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılır. Bu konuda bilimsel kanıt yoktur. Soğuk havaya düzenli maruz kalma, vücudun ısı dengesini koruma yeteneğini geliştirebilir. Bu, vücudun çeşitli sıcaklık koşullarına uyum sağlamasın kolaylaştırabilir" ifadelerini kullandı.

"SOĞUK SU, BEBEKLERDE STRES VE HUZURSUZLUK HİSSİ YARATABİLİR"

Soğuğun bebek ve çocuklarda neden olabileceği zararlara değinen Dr. Öğr. Üyesi Başıbüyük, "Bebeklerin vücut ısılarını düzenleme yeteneği yetişkinlere göre daha zayıftır. Soğuk suya korunmasız şekilde maruz kalmaları, vücut ısısının hızla düşmesine ve hipotermiye yol açabilir. Soğuk su, bebeklerde stres ve huzursuzluk hissi yaratabilir. Bu durum, özellikle suya alışkın olmayan veya soğuğa hassas bebeklerde daha belirgindir. Bebeklerin cildi oldukça hassastır ve soğuk su, ciltte kuruluk, kaşıntı ve kızarıklıklara neden olabilir. Soğuk hava ve düşük nem cilt kuruluğuna neden olabilir. Bebeğin cildini nemlendirici ürünlerle korumak faydalı olabilir. Bebekleri soğuk su ile yıkama konusunda herhangi bir karar vermeden önce takip eden çocuk sağlığı uzmanına danışmak önemlidir. Eğer bu yöntem tercih edilirse, bebeklerin soğuk suya kademeli olarak alıştırılması önerilir. Bebeklerin tepkileri dikkatle gözlemlenmeli ve herhangi bir olumsuz reaksiyon durumunda hemen soğuk su uygulamasına son verilmelidir. Her çocuk farklıdır ve her birinin soğuk suya tepkisi de farklı olabilir. Bu nedenle, herhangi bir yeni banyo rutinini uygulamadan önce dikkatli olmak önemlidir" dedi.

"BEBEKLERİN TEPKİLERİ YAKINDAN İZLENMELİDİR"

Soğuk havalarda bebekleri dışarı çıkarırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalara değinen Dr. Öğr. Üyesi Başıbüyük, şu bilgileri verdi:

"Bebeklerin vücut ısısını koruyacak şekilde giydirilmesi önemlidir. Çok katlı giydirmek, soğuktan korunmada etkilidir. Soğuktan korumak için eldiven, şapka ve kalın çoraplar ile giyimini tamamlamak faydalı olabilir. Bebeklerin üşüyüp üşümediklerini kontrol etmek önemlidir. Ellerinin, ayaklarının ve yüzlerinin soğuması, titreme gibi belirtiler gösteriyorsa hemen ılık bir yere alınmalı ve ısıtılmalıdır.

Soğuk hava koşullarında bebek bakımı, dikkatli bir yaklaşım gerektirir. Bebeklerin sağlığı ve güvenliği her zaman önceliklidir. Bu nedenle, bebekleri soğuk hava koşullarına maruz bırakmadan önce, güvenlik önlemlerini dikkate almak ve gerektiğinde bir hekime danışmak önemlidir. Her bebek farklıdır ve her birinin çevresel koşullara tepkisi de farklı olacaktır. Bu sebeple, herhangi bir yeni yaklaşımı uygulamadan önce dikkatli olunmalı ve bebeklerin tepkileri yakından izlenmelidir."