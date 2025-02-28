Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Übeydullah Sevgili, eklem ve diz rahatsızlıklarında ameliyatsız tedavi yöntemlerinin önemine dikkat çekti. Hastaların yaşam kalitesini artıran yeni nesil uygulamalar hakkında bilgi veren uzman, özellikle hidrojel ve eksozom tedavilerinin etkili sonuçlar verdiğini belirtti.
Eklem ve diz ağrılarında cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tedavi uygulanabildiğini belirten Sevgili, "Ameliyatsız tedavi yöntemlerini tercih ediyoruz" dedi. Bu yöntemlerin hastalara daha konforlu bir iyileşme süreci sunduğunu ifade etti.
Diz ve eklem problemlerinin en büyük sebebinin kireçlenme olduğunu belirten uzman, "Eklem ve diz ağrılarının en sık nedeni kireçlenmedir" sözleriyle hastaların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.
Diz rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan hidrojel yöntemine değinen Sevgili, "Hidrojel, dize enjektörle yapılan bir tedavi yöntemidir" diyerek bu yöntemin eklem sağlığını korumada etkili olduğunu belirtti.
Kök hücre tedavisiyle ilgili önemli bilgiler paylaşan uzman, "Eksozom, kök hücrelerden elde edilen partiküllerdir" diyerek bu tedaviyle dokuların yenilenmesinin sağlandığını açıkladı.
Diz sağlığının bel ağrılarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Sevgili, "Dizi tedavi ettiğimiz zaman bel ağrısı da azalmaya başlıyor" ifadeleriyle hastaların diz sağlığına özen göstermesi gerektiğini vurguladı.
Gelecekte bel fıtığı ameliyatlarına ihtiyaç kalmayacağını belirten uzman doktor, "Bel fıtığı ameliyatları ileride tarihe karışacak" sözleriyle dikkat çekti. Teknolojik gelişmeler sayesinde ameliyatsız tedavi yöntemlerinin çok daha yaygın hale geleceğini ifade etti.
Son Dakika › Sağlık › Bel Fıtığı Ameliyatları Tarihe Karışıyor: Uzman İsim Yeni Tedavi Yöntemlerini Anlatıyor - Son Dakika
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