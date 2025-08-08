Beşiktaş Belediyesi'nden LÖSEV'e Destek - Son Dakika
Sağlık

Beşiktaş Belediyesi'nden LÖSEV'e Destek

Beşiktaş Belediyesi'nden LÖSEV'e Destek
08.08.2025 10:09
Beşiktaş Belediyesi, LÖSEV ile birlikte kanser tedavisi gören çocuklar için bileklik atölyesi düzenledi.

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) düzenlediği 'Bileklik Atölyesi'ne ev sahipliği yaptı. Beşiktaş Belediyesi Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe LÖSEV gönüllüleri katılarak, kanser tedavisi gören çocuklara ve ailelerine destek olabilmek için çeşitli bileklikler yaptı.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişi kansere yakalanıyor ve binlerce insan bu sebeple hayatını kaybediyor. Konuyla ilgili toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla projeler gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi, LÖSEV ile iş birliği yaparak Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nde 'Bileklik Atölyesi' etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında LÖSEV gönüllüleri kanser tedavisi gören çocuklara ve ailelerine destek olmak amacıyla bileklikler hazırladı.

LÖSEV Gönüllü İletişim ve Yönetmeni Burcu Durgun, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, her hafta yeni bir etkinlik düzenleneceğini belirterek katkılarından dolayı Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür etti. Durgun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası için şimdiden hazırlıklara başladık. Gönüllülerimizle birlikte yürüttüğümüz bir çalışma bu ve burayı ilk kez kullanıyoruz. Projelerimiz için kendi ofisimizi de kullanıyoruz ancak orası çok küçük olduğu için genellikle belediyelerden destek alıyoruz. Beşiktaş Belediyesi bize daha önce de farklı yerlerde destek vermişti. Bugün ise yıl boyunca gerçekleştireceğimiz etkinlikler için bu merkezle ilgili bir anlaşma yaptık. Her hafta bize kapılarını açacaklar."

'BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HER ZAMAN YANIMIZDA'

16 yıllık LÖSEV gönüllüsü Tuğba Bukeç ise desteklerinden dolayı Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bugün LÖSEV gönüllüleri olarak birlikte bileklikler tasarlayıp hazırlıyoruz. Boncuklarla birlikte sevgilerimizi de bu bilekliklere katıyoruz. Bu bileklikleri yaptıktan sonra sosyal hizmetlerdeki görevli arkadaşlarımıza, çocuklarımıza ve ailelerimize dağıtacağız. Onları mutlu edebilmek için böyle tatlı bir etkinlik düzenledik. Beşiktaş Belediyesi, biz gönüllüleri ve aileleri her zaman destekleyen bir kurum. Hem gönüllüler hem de aileler olarak teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde böyle geniş ve rahat bir mekanda bu çalışmaları gerçekleştirebiliyoruz. Bazen yer, bazen de ekipman bulmakta zorlanıyoruz ama Beşiktaş Belediyesi her zaman yanımızda."

LÖSEV gönüllüsü ve üniversite öğrencisi Sevgi Demir ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bugün gönüllü arkadaşlarla birlikte lösemili çocuklar için bileklik yapıyoruz. Bu, bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Hazırladığımız bileklikler çocuklarla buluşacak. İlk kez böyle bir etkinliğe katıldım. Beşiktaş Belediyesi'ne bu güzel etkinliğe ev sahipliği yaptığı için LÖSEV gönüllüleri olarak gönülden teşekkür ederiz."

Kaynak: DHA

Beşiktaş Belediyesi, Kanser Tedavisi, Yerel Yönetim, Beşiktaş, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

