Bilecik'te Hastane Olayı: Tahrik ve Tepki

(BİLECİK - ÖZEL) Türkiye gündemi uzun süre meşgul eden olayın ayrıntıları ortaya çıktı

Bilecik'te geçtiğimiz gün hastanede yaşanan olayın muhatabı Turgay Arslan;

"Hemşirenin beni tahrik etmesi ve eşime ettiği hakaretten dolayı istenmeyen bir tepki verdim"

BİLECİK - Bilecik'te geçtiğimiz gün Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doktorun çocuğuyla ilgilenmediğini iddiasıyla yaşanan olayla ilgili konuşan baba Turgay Arslan, iddiaların doğru olmadığı, hemşirenin eşi hakkında söylemleri yüzünden kendinden geçtiğini söyledi.

Bilecik'te Turgay Arslan isimli kişi, ateşlenen çocuğunu geçtiğimiz akşam Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Baba, o gün iddialara göre hemşirelerin çocukla ilgilenmediği gerekçesiyle çevrede bulunan bilgisayarlara vurmaya başladı. Arbede sırasında hemşire Dilek Y.'nin Turgay Arslan tarafından darp edildiği öne sürülürken olay sırasında beyaz kod verilmişti.

"Hiçbir hekim ilgilenmezlik yapmadı hepsi ilgilendi"

Olaydan sonra İHA'ya konuşan Turgay Arslan, "Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tatsız bir olay yaşandı, hemşire ile bir tartışma yaşadım. Ama olay medya ve kamuoyuna lense edildiği gibi tek taraflı değil. Benim çocuğum 27 Nisan günü sabah saat beş buçuk da 40 buçuk derece ile hastaneye götürdüm. Gerekenlerin hepsi orada yapıldı hiçbir hekim ilgilenmezlik yapmadı, hepsi ilgilendi. Yalnız eşim ve kayınvalidem çocuğumla birlikte yeni doğan ünitesine çıktığında bende perdenin arkasında dinlenirken hemşirenin başka bir erkek personele eşim hakkında üslupsuz sözlerini duydum. Hemşire yanındaki erkek personele 'Bu adam bu kadını nasıl almış' dediğini duydum. Dediği kişi ise, 'Adam arkada oturuyor sus, konuşma' dedi. Ben de bunun üzerine yanına gittim nasıl böyle bir şey söylersiniz senin haddine mi? gibi sözler sarf ettiğim sırada bana 'Evet söyledim' diye alaycı bir şekilde gülerek 'Beni mi döveceksin?' dedi. Ondan sonra ben de kendimi kaybettim, bu tatsız görüntüler ortaya çıktı" dedi.

"Hemşirenin beni tahrik etmesi ve eşime ettiği hakaretten dolayı istenmeyen bir tepki verdim"

Turgay Arslan, açıklamasının devamında, "Hemşirenin beni tahrik etmesi ve eşime ettiği hakaretten dolayı istenmeyen bir tepki verdim yani bilinçaltıyla yapılmış bir şey değildi. O sarf ettiğim sözlerde sinir haliyle, öfke halinde sarf ettiğim sözler. Kimseyi de yani dışarıda vuracak kadar biriyiz, ne de dediklerimizi yapacak kadar birisiyiz. Bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Empati kurulmasını istiyorum, sizin eşinize böyle bir şey denilse ne yaparsınız?" dedi.

"Hiçbir hasta veya hasta yakının mahremiyeti bu hemşire görevde olduğu sürece rahat değildir"

Turgay Arslan, bu hemşirenin görevden alınmasını talep ederek, "Hiçbir hasta veya hasta yakının mahremiyeti bu hemşire görevde olduğu sürece rahat değildir. Olaydan sonra gelen sendika baskıları ile birlikte ben gözaltına alındım. Hatta yüzde iki yüz tahrik olmasına rağmen. Bir sağlık çalışanın görevi hatta mesai saati içerisinde hastalarla mı ilgilenmektir. Yoksa hastaların yakınları ile ya da hastaların mahremiyeti ile ilgili birbirleri arasında dedikodu yapmak mıdır?" ifadelerine yer verdi.

"Tanık da benim beyanımı doğruladı"

Turgay Arslan son olarak emniyette hemşire Dilek Y.'nin eşi hakkında söylemlerini yaptığı hastane personelin bu söylemlerinin verdiği ifade doğruladığı anlatarak, "Görgü şahidi olarak tanık var hatta, tanık kişide hemşirenin konuştuğu kişidir. Ona da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum orada doğruyu söylediği için ifadesinde. Tanık da benim beyanımı doğruladı. Dedi ki, 'Bu şahıs, doğru söylüyor. Bu hemşire bana bu sözleri sarf etti' dedi. Yani şimdi hastaneye hizmet almaya gitmişim olmadık sözler laflar duyunca ister istemez insan psikolojisi olarak benim de verdiğim tepki öyleydi. Abartılımıydı belki biraz abartılı gelebilir ama inanın bazı zamandan sonra kendimi kaybetmemle alakalı bilinçli yapılan bir şey değildir. Tabi ki orada işleyişi aksattıysam eğer, diğer sağlık çalışanlarından özür diliyorum. Onlarla ilgili hiçbir problemim yok hepsine buradan teşekkür ediyorum çünkü orada gerekenlerin hepsi yapıldı. Doktorundan hemşiresine kadar gerekeni yaptı" dedi.