Bilecik\'te KBB polikliniğinde Op. Dr. Çakır hastaları kabul etmeye başladı

Bilecik'te KBB polikliniğinde Op. Dr. Çakır hastaları kabul etmeye başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kulak Burun Boğaz Polikliniğine atanan Op. Dr. Kays Burak Çakır, hasta kabulüne başladı. Hastanede yeni doktor atamalarının süreceği, eksik polikliniklere de atama yapılacağı belirtildi.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine atanan Op. Dr. Kays Burak Çakır hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine atanan Op. Dr. Kays Burak Çakır hasta kabulüne başladı.
Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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