Bilecik'te Sağlık Hizmeti - Son Dakika
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Bilecik'te Sağlık Hizmeti

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Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi, 1-85 yaş arası vatandaşa çeşitli sağlık hizmetleri sunuyor.

17.12.2024 21:41
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Bu merkez A'dan Z'ye her derde deva olmaya çalışılıyor

Sorumlu hekimi Dr. Pınar Kula Hatipoğlu

"Şu anda 1 yaşından 85 yaşına kadar vatandaşlara hizmet verilmekte"

BİLECİK - Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sigara bırakmaktan, kilo vermeye, sırt ve bacak ağrılarından gebe bilgilendirmeye, psikolojik ve sosyal destekten fiziksel aktivitelere kadar her yaşta vatandaş hizmet alıyor.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi yeni binasında vatandaşlara daha kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla yeni binasında hizmet vermeye başladı. Modern altyapısı ve geniş hizmet yelpazesiyle dikkat çeken Sağlıklı Hayat Merkezi, birey ve topluma yönelik sağlık risklerini belirlemek, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve hastanelerde oluşan yoğunluğu azaltmak amacıyla hizmet sunuyor.

"Şuanda 1 yaşından 85 yaşına kadar vatandaşlara hizmet verilmekte"

Merkez hakkında bilgi veren sorumlu hekimi Dr. Pınar Kula Hatipoğlu, merkezinden 1 yaşından 85 yaşına kadar vatandaşlara hizmet verildiğini anlatarak, "Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezinde kadınlarda meme ve rahim ağzı kanseri, kadın ve erkeklerde ise kalın bağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Gebe Bilgilendirme Sınıfında aile hekimliğince takip edilen gebeler, gebelikleri boyunca yaşayacakları fiziksel ve ruhsal değişimlerle ilgili bilgi almak üzere yönlendirilmekte, ayrıca fizyoterapist eşliğinde nefes ve doğuma hazırlık egzersizleri uygulanmaktadır. Üreme Sağlığı ve Aile Planlamasına başvuran kişilere koruyucu yöntemler hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Psikologlar ve sosyal çalışmacılar tarafından bireyler hem psikolojik hem de sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirilmektedir. 0-18 yaş grubu çocukların gelişimi, çocuk gelişimcisi tarafından takip edilmekte ve gerekli durumlarda aile görüşmeleri planlanmaktadır. Diyetisyenler tarafından boy, kilo, kas ve yağ oranı ölçümleri yapılarak bireylerin ihtiyaçlarına uygun beslenme programları hazırlanmaktadır. Sağlıklı bireyler ve kronik hastalığı olan kişiler, fizyoterapistler tarafından değerlendirilerek kişiye özgü egzersiz programları planlanmakta, grup egzersizleri ise fiziksel aktivite salonunda uygulanmaktadır.

Sigara Bırakma Danışmanlığı: Sigarayı bırakmak isteyen bireyler, polikliniğe başvurarak ücretsiz danışmanlık alabilmekte ve 'ALO 171 Sigara Bırakma Hattı' üzerinden veya doğrudan merkezimize başvurarak randevu oluşturabilmektedir. 65 yaş ve üstü hizmetlerinde ise, gerontologlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, ileri yaş bireyler için hafıza egzersizleri, ev düzenlemeleri ve Alzheimer gibi hastalıklara yönelik koruyucu eğitimler sunulmaktadır. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sunulan tüm hizmetler ücretsizdir. Vatandaşlarımız, aile hekimleri aracılığıyla veya doğrudan merkeze başvurarak randevu oluşturabilir. Hastalığa değil sağlığa yatırım yapmak için tüm halkımızı yeni binamızda hizmet vermeye başlayan Sağlıklı Hayat Merkezi'ne bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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