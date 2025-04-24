Bilkent Hastanesi Çocuk Cerrahisi'nde Küresel Hizmet

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği yurt içi ve yurtdışından gelen birçok hastanın tedavisini üstleniyor

ANKARA - Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen birçok hastanın tanı ve tedavisini üstleniyor.

Çocuk Cerrahisi, bebeklerde doğumsal bozuklukların yanı sıra çocukluk döneminde sonradan edinilmiş hastalıklar ve çeşitli travmaların tanı tedavisi ile ilgilenen bir branş olarak ön plana çıkıyor. Doğumdan erişkin yaşa kadar 0-18 yaş grubu çocuklarla ilgili birçok cerrahi cerrahi işlemlerin yapıldığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Kalp dışı göğüs cerrahisi, boyun patolojileri, çocuk ürolojisi, onkolojik cerrahi, sindirim sistemi cerrahisi, çocuk endokrin cerrahisi, çocuk jinekolojisi, tanısal ve girişimsel endoskopik uygulamalar gibi birçok işlem uygulanıyor. Deneyimli kadrosu, modern teknolojisi ile ön plana çıkan klinik, yurtiçi ve yurtdışından gelen birçok hastanın tedavisini üstleniyor.

"Çocuk cerrahisinin acili hiç bitmez"

Prof. Dr. Müjdem Nur Azılı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yenidoğan bir bebeğin 18 yaşına gelene kadar yaşayabileceği tüm cerrahi problemlerin çocuk cerrahisi bölümünde yapıldığını dile getirerek, "Çocuk cerrahisinin acili hiç bitmez. Yabancı cisim yutması, bazen soluk borusuna kaçan ceviz, fındık hayatı riske eder ve çocuk cerrahi her zaman oradadır çok hızlı endoskopik olarak bunların çıkarılmasından mesuldür. Bu anlamda çok önemli. 2 yaş altı çocuklar fındık, fıstık gibi çiğneme fonksiyonu henüz aktif olmayan çocukların beslenme prensipleri bunları 3 yaşından sonra vermek konusunda hayati risk eden problemlerin altını çizmek isteriz. Yine çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç sökücü gibi temizlik malzemelerini çocukların yanlışlıkla yutarak yemek borusu ve midenin yanıkları hayatı boyunca bununla ilgili sıkıntı yol açabiliyor. Tekrarlayan genişletmeler erken dönemde hayati risk söz konusudur yine çocuk cerrahisi bunun tanı ve tedavi sürecini sahiplenmiş branş türü olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

"Yurtiçi ve yurtdışından gelen hastaların tedavisini üstleniyoruz"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniğinin Türkiye ve dünyada önemli kliniklerinden arasında yer bulduğunu söyleyen Prof. Dr. Azılı, "Çocuk cerrahisi asistan eğitimimiz de var, çok sayıda çocuk cerrahisi asistanımız eğitim sürecine devam ediyor. Tüm illerden ve yurt dışından birçok hasta sevki alıyoruz ve bunların tedavisini üstleniyoruz. Çocuk cerrahisi yoğun bakımımızın ve çocuk yanık yoğun bakımımızın özelleşmiş olması bize bu yönde katkı sağlıyor.

Türk tıbbının diğer branşlarda olduğu gibi çocuk cerrahisi manasında da yetkin ve etkin bir noktada olduğunu söyleyen Azılı, "Akademik olarak yurt içi ve yurt dışı birçok kongrede Türk hekimlerinin ne kadar kıymetli ve orada başarılı olduğunu görmek bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.