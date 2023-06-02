BioNTech ve OncoC4, akciğer kanseri ilacında ilerleme kaydetti - Son Dakika
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BioNTech ve OncoC4, akciğer kanseri ilacında ilerleme kaydetti

BioNTech ve OncoC4, akciğer kanseri ilacında ilerleme kaydetti

02.06.2023 17:40

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD merkezli OncoC4, akciğer kanserine karşı OncoC4'un antikor adayı ONC-392'nin faz ½ denemelerinde cesaret verici işaretler aldıklarını açıkladı. Antikor adayının katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unda kanser tümörlerini küçülttüğü görüldü. Faz 3 denemelerinin yılın üçüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor. BioNTech, OncoC4'ye 200 milyon dolar ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete çeşitli ödemeler ve kademeli telif ücreti sağlayacak.

BioNTech ve OncoC4, 20 Mart'ta akciğer kanseri ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için iş birliği yapacaklarını duyurmuştu. BioNTech ve ABD merkezli OncoC4'den yapılan ortak açıklamada, şirketlerin akciğer kanserine karşı OncoC4'un antikor adayı ONC-392'nin (gotistobart) faz ½ denemelerinde cesaret verici işaretler alındığı belirtildi.

KATILIMCILARIN YÜZDE 30'UNDA BAŞARI SAĞLANDI

Antikor adayının katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unda kanser tümörlerini küçülttüğünün görüldüğü aktarıldı. Yetkililerden onay için gerekli olan Faz 3 denemelerinin yılın üçüncü çeyreğinde başlamasının planlandığı belirtildi. İş birliği süresince, BioNTech OncoC4'ye 200 milyon dolar ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete çeşitli ödemeler ve kademeli telif ücreti sağlayacak.

Kaynak: AA
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