Üye Girişi
Bir metreyi bulan karlı yolları aşıp şifa dağıttılar - Son Dakika

Bir metreyi bulan karlı yolları aşıp şifa dağıttılar

20.01.2022 09:34

Bir metreyi bulan karlı yolları aşıp şifa dağıttılar Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1 metreyi bulan kar yağışında kapanan yolları açtı, Evde Bakım Birimi ekipleri hastalara ulaştı Karlı yolları aştılar, KOAH hastasına nefes oldular Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir...

Bir metreyi bulan karlı yolları aşıp şifa dağıttılar

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1 metreyi bulan kar yağışında kapanan yolları açtı, Evde Bakım Birimi ekipleri hastalara ulaştı

Karlı yolları aştılar, KOAH hastasına nefes oldular

BURSA - Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye yaklaşırken, yolları kapanan köylerdeki hastaların imdadına belediye ekipleri yetişti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan kapan yolları açarken, belediyeye ait Evde Bakım Birimi de mahsur kalan hastaların imdadına yetişti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu kapandığı için evinden çıkamayan yaşlı adam için seferber oldu. Belediyenin iş makineleriyle yolun açılması sonucu İnegöl'e 25 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Mahallesi'ne ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık ekipleri, KOAH hastası olan Mustafa Ergün'e nefes oldular.

Tahtaköprü Mahallesi'nde ikamet eden KOAH hastası Mustafa Ergün, sabah saatlerinde nefes darlığı çekince Bursa Büyükşehir Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık ekiplerine haber verildi. Yola çıkan ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle adrese ulaşamayınca Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiyesi ekiplerinde destek istediler. Greyder ve kar kürüme araçları kapanan 25 kilometrelik yolu büyük çaba sonucunda açtılar. Sağlık ekipleri yoğun çaba sonucu adrese ulaştılar. Sağlık ekiplerini karşında görünce büyük sevinç yaşayan Mustafa Ergün, yapılan ilaç tedavisinin ardından "Bana nefes oldunuz" diyerek teşekkür etti.

"Dünyada bölge güzellik var mı?"

30 yıldan bu yana astım ve KOAH hastalığı tedavisi gören 73 yaşındaki Mustafa Ergün, "Biz eskiden çok zahmet çekerdik. Ne sağlıkçı, ne sağlık ocağı, ne hastane vardı. Perişandık o zamanlar. Şimdi ayağımıza kadar sağlık hizmeti geliyor. Nimete bak. Böyle güzellik var mı dünyada. Avrupa da, Amerika da yoktur böyle hizmet. Allah belediyemize, devletimize zeval vermesin." dedi.

"Sağlıkçılar bizim nefesimiz"

Sağlık çalışanlarının kendisine çok ilgi gösterdiğinin altını çizen Ergün, "Öyle güler yüzlü geliyorlar ki; evladın olsa bu kadar tatlı gelmez yani. Halimizi, hatırımızı soruyorlar. Siz sağlıkçılar bizim nefesimiz, gözümüz, kulağımız, ayağımız, canımız, ciğerimiz. Bunlar olmasa biz nefes alamayız. Dün telefon ettim; Yenişehir'den koşarak geldiler. Milyonları versen getiremezsin. Yenişehir gibi bir yerden o fırtınada buraya gelebiliyor yani. Ben böyle bir hizmet görmedim. Evime geldiler; üşüdüm dahi demediler. Hemen beni tedavi ediyorlar. Allah razı olsun." diye konuştu.

"Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Alinur Aktaş'tan Allah razı olsun"

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Ergün, "Ufacık bir gariban hasta için koca belediye burada. Böyle bir mutluluk var mı acaba. Biz neyiz yani. Belediyelerimizin, cumhurbaşkanımızın sayesinde böyle güzellikle görüyoruz. Bende astım, KOAH, şeker, tansiyon var, ciğerlerim, böbreklerim hasta. Hastalığımız o kadar çok ki, ekmek almaya bile gidemiyorum. Bursa Belediyesi ve Alinur Aktaş'tan Allah razı olsun. Ben hastanede yattım, böyle güler yüz, tatlı dil görmedim. Bursa'dan doktor geldi, tedavi etti." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Hemşiresi Melike Uzun ise, "İnegöl'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Mahallesi'nde bulunan hastamız Mustafa amcamız için geldik. Büyükşehir ekipleri yollarımızı açtılar. Onların sayesinde buraya kadar geldik. Amcamızın nefes darlığı var. Bizde ona nefes olabilmek için yolu aşıp geldik. Tedavisini uyguladık. Biz Mustafa amcaya olduğu gibi diğer tüm hastalara bir telefon kadar yakınız. Bize en büyük mükafat hastaların duasıdır" dedi.

Bir metreyi bulan karlı yolları aşıp şifa dağıttılar
Bir metreyi bulan karlı yolları aşıp şifa dağıttılar
Bir metreyi bulan karlı yolları aşıp şifa dağıttılar

YORUMLAR
500

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bursa, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bir metreyi bulan karlı yolları aşıp şifa dağıttılar - Son Dakika


Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile TikTok'taki dans akımına uydu Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile TikTok'taki dans akımına uydu         
09:37
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Üç Kuruş dizisine yeni karakter! Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, kadroya dahil oluyor Üç Kuruş dizisine yeni karakter! Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, kadroya dahil oluyor         
14:41
Ölen arkadaşının maaşını çekti, mahkemede "Gerçekten öldü mü?" diye kontrol etmek istedim dedi! Ölen arkadaşının maaşını çekti, mahkemede "Gerçekten öldü mü?" diye kontrol etmek istedim dedi!         
14:21
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı         
12:16

Son Dakika Haberleri
09:37 Yaşlı adam, kar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı
09:36 Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile TikTok'taki dans akımına uydu
09:35 Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı
09:34 Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti
09:25 TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu
09:22 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a soru: Öcalan'ın ne dediğini nereden biliyorsun?
09:22 Sevgilisinin eski kocası taciz mesajları yağdırdı! Ünlü psikiyatr canından bezdi
09:21 Özge Özpirinçci kızıyla ilk karesini paylaştı
08:55 Pakistanlı gaspçıları TikTok videoları ele verdi!
08:52 Kadınlar ve çocuklar bitti şimdi sıra robotlarda! Erkek şiddeti şimdi onlara yöneldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 09:52:03. #1.11#
SON DAKİKA: Bir metreyi bulan karlı yolları aşıp şifa dağıttılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement