Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur - Son Dakika
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Sağlık

Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur

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Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, boyun fıtığının ağrı tiplerini ve kalp ağrısı ile olan farklarını anlattı. Boyun fıtığı ağrısının genellikle kürek kemiğinden kola vurduğunu, kalp ağrısının ise göğsün, omuz seviyesinden kola doğru geldiğini belirtti. Ayrıca, bel ve boyun sağlığı için egzersizlerin önemine değindi ve uzun süre aynı pozisyonda oturmanın sakıncalı olduğunu vurguladı.

13.08.2024 17:14
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Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Boyun fıtığının ağrı tiplerini anlatan profesör, kalp ve fıtık ağrısı arasındaki farklara da değindi.

"BOYUN FITIĞINA BAĞLI BİR AĞRI VARSA KÜREK KEMİĞİNDEN KOLA VURUR"

Kalp krizi ağrısı ile boyun fıtığı ağrısının karıştırıldığını söyleyen Profesör Doktor Orhan Şen, "Gerçekten boyun fıtığına bağlıysa kürek kemiğinin oradan gelir. Kalbe bağlı olan kürek kemiğinden gelmez, göğsün, omuz seviyesinin oradan kola doğru gelir. Boyun fıtığında hasta efor sarf etsin ya da etmesin her zaman sabit bir ağrı vardır ama kalp krizinde hasta efor sarf ettikçe ağrı da doğru orantılı bir şekilde artar." dedi.

Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur

"SAATLERCE AYNI POZİSYONDA OTURUP KALMAMALIYIZ"

Sunucu Melis Yaşar'ın 'Bel ve boyun sağlığı için ne önerirsiniz?' sorusuna cevap veren Şen, "Herkes ailesel yatkınlığı var mı diye kontrol etmeli ve çocuk yaştan itibaren egzersizler yaptırılmalı. Yüzme ile başlayıp spor ile devam ettirilmeli. Saatlerce aynı pozisyonda oturup kalmamalıyız. 1,5-2 saatin sonunda kalkıp bel, boyun ve omuz egzersizi yapılmalı. Odanın içerisinde 15 dakika yürümeli, ani ve ağır hareketlerden kaçınmalısınız." ifadelerini kullandı.

Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur

Orhan Şen, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur - Son Dakika

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