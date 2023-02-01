Bu kentin nüfusunun neredeyse tamamı Acil Servis'e başvurdu - Son Dakika
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Bu kentin nüfusunun neredeyse tamamı Acil Servis'e başvurdu

01.02.2023 12:10

- Bu kentin nüfusunun neredeyse tamamı Acil Servis'e başvurdu Afyonkarahisar'da 2022 yılında Acil Servis'e 550 bin hasta giriş yaptı 744 bin nüfuslu Afyonkarahisar'da 2022 yılında yaklaşık 550 bin hasta Devlet Hastanesi Acil Servis'ine başvurarak adeta bir rekora imza atarken, Hastane Başhekimi Op.

- Bu kentin nüfusunun neredeyse tamamı Acil Servis'e başvurdu

Afyonkarahisar'da 2022 yılında Acil Servis'e 550 bin hasta giriş yaptı

AFYONKARAHİSAR - 744 bin nüfuslu Afyonkarahisar'da 2022 yılında yaklaşık 550 bin hasta Devlet Hastanesi Acil Servis'ine başvurarak adeta bir rekora imza atarken, Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran ise rakamları "Daha çok 'Acil Servis'e başvurmaması gereken' ayaktan hasta dediğimiz hastaların başvurduğunu görüyoruz" dedi.

Dr. Duran, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin 2022 yılı hasta başvuru rakamlarını İhlas Haber Ajansı muhabirine açıkladı. Dr. Mehmet Duran, 2022 yılında Acil Servis'in en az hastane poliklinikleri kadar yoğun çalıştığına dikkat çekerek, rakamların çok fazla olduğunu vurgulayarak, "2022 yılında Acil Servis'e, polikliniğe göre daha fazla hastanın geldiğiniz görüyoruz. 2022 yılında Acil Servis'e gelen 550 bin hasta var. Rakamlara bakılarak kent nüfusunun neredeyse tamamının Acil Servis'e geldiği şeklinde yorumlanabilir" dedi.

"Daha çok 'Acil Servis'e başvurmaması gereken' hastalar geldi"

Acil Servis'e en çok hangi hastaların ve hangi saatler arasında başvurduğunu da kaydeden Dr. Duran şunları söyledi:

"Acil Servis'te özellikle akşamüzeri yoğunluk oluyor. 16.00 ile gece 23.00'a kadar ciddi bir yoğunluk olmakta, bizde buna göre oradaki personel ve gerekli ekipmanları ayarlamaktayız. Acil Servis'e başvuran hastalara baktığımızda ise daha çok 'Acil Servis'e başvurmaması gereken' ayaktan hasta dediğimiz ve büyük çoğunluğu gribal enfeksiyonlu hastaların başvurduğunu görüyoruz.

Kaynak: İHA
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Devlet Hastanesi, Acil Servis, Karahisar, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bu kentin nüfusunun neredeyse tamamı Acil Servis'e başvurdu - Son Dakika

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