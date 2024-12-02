Burdur'daki Kaza Sonrası Bağışlanan Organlar 4 Hastaya Umut Oldu - Son Dakika
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Sağlık

Burdur'daki Kaza Sonrası Bağışlanan Organlar 4 Hastaya Umut Oldu

Burdur\'daki Kaza Sonrası Bağışlanan Organlar 4 Hastaya Umut Oldu

Burdur'da bir trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Fatma Sude Uran'ın organları, 4 hastaya nakledildi. Uran'ın bağışlanan karaciğeri, 5 aydır nakil bekleyen Muzaffer Şimşek'e umut oldu. Organ nakli uzmanı, Türkiye'de organ bağışının artırılması gerektiğini vurguladı.

02.12.2024 12:48  Güncelleme: 12:50
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BURDUR'da trafik kazasında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Fatma Sude Uran'ın (19) bağışlanan organları, 4 hastaya can oldu. Uran'ın karaciğeri, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 aydır nakil sırasında bekleyen Muzaffer Şimşek'e (58) nakledildi. 3 çocuk babası Şimşek, nakille yeniden hayat buldu.

Burdur'da 12 Kasım'da alkollü direksiyon başına geçen arkadaşının kullandığı aracın yoldan çıkarak takla attığı kazada ağır yaralanan Fatma Sude Uran'ın, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Fatma Sude Uran'ın ailesi tarafından bağışlanan organlarından kalbi, böbrekleri ve karaciğeri nakledilmek üzere alındı. Uran'ın kalbi doğuştan kalp yetmezliği bulunan 2 çocuk babası Mehmet Yıldırım'a, bir böbreği 9 yıldır nakil bekleyen Nezahat Mercan'a, diğer böbreği Konya'da bir hastaya nakledildi. Karaciğerse Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner öncülüğündeki ekip tarafından Muzaffer Şimşek'e nakledildi.

'FATMA SUDE'NİN AİLESİNDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Adana'da ikamet eden ve hastalığı sonucu Antalya'ya gelen Muzaffer Şimşek, "6 ay önce ellerim ve ayaklarım şişmeye başladı. Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle bu hastaneye geldim. Tetkikler yapılınca Hepatit B'ye bağlı siroz olduğum anlaşıldı. Kontrollerin ardından nakil olmam gerektiği söylendi. Yaklaşık 5 ay nakil sırası bekledim. Fatma Sude kızımızın organını aldım. Ailesinden Allah razı olsun. Kızın durumunu sosyal medyada gördüm. Allah mekanını cennet eylesin. Ülkemizde nakil işine ağırlık verelim. Bu oran Avrupa'da yüzde 80, fakat Türkiye'de yüzde 20. Bizim doktorlarımız Avrupa'da yok. Tek dileğim ülkemizde organ bağışının yaygınlaşması" dedi.

'ÜLKEMİZDEKİ ORGAN BAĞIŞI SAYISI YETERLİ DEĞİL'

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner ise "Yaklaşık 12 gün önce Burdur'da genç kızımızın beyin ölümünün gerçekleştiği bilgisini aldık. Karaciğerin bizim hastamıza uygun olduğunu belirttik. Ekibimizden arkadaşlarımız yola koyuldular ve organların çıkarımını yaptılar. Karaciğeri kendi merkezimize, 2 böbreği de ilgili merkezlere gönderdik. Bizim hastamızın da siroz şikayeti vardı. Bu organın uyabileceği 4 hastadan biriydi. Muzaffer Şimşek'e karaciğeri naklettik. Şu anda durumu gayet iyi. Ülkemizdeki organ bağışı sayısı yeterli değil. Bunu ne kadar artırabilirsek birçok hastamıza şifa dağıtacağız. Burdur'daki bağışçımızın ailesine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Burdur'daki Kaza Sonrası Bağışlanan Organlar 4 Hastaya Umut Oldu - Son Dakika

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