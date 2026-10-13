Burhaniye Sağlıklı Hayat Merkezi yılda yaklaşık 24 bin kişiye sağlık hizmeti veriyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 17 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi, yılda yaklaşık 24 bin kişiye ücretsiz koruyucu sağlık hizmeti sunuyor.

Sağlık Bakanlığının Türkiye genelindeki 357 sağlıklı hayat merkezinden biri olan Burhaniye Sağlıklı Hayat Merkezi, 14 kişilik uzman kadrosuyla vatandaşların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Merkezde beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı, sigara bırakma desteği, psikososyal hizmetler, ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile kanser taramaları gerçekleştiriliyor. Anne ve çocuk sağlığı alanında da hizmet sunuluyor.

Hastalanmayı beklemeden başvurulmalı

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Betül Akbey, AA muhabirine, merkezde koruyucu sağlık hizmetleri sunduklarını belirterek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak isteyen herkesi merkeze davet etti.

Vatandaşların merkeze doğrudan başvurabileceğini, aile hekimleri aracılığıyla yönlendirilebileceğini veya 182'yi arayarak ya da Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabileceğini aktaran Akbey, hastalanmayı beklemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmanın önemini vurguladı.

Merkezin Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Ramazan Ateş ise sigarayı bırakmak isteyenlere motivasyonel görüşmelerin yanı sıra ihtiyaçlarına göre nikotin replasman tedavisi ve ilaç desteği sağladıklarını, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Sosyal Destek Uzmanı Fatma Nur Burhan da sigara bırakma sürecinde vatandaşlara psikolojik ve sosyal destek sunduklarını belirtti.

Diyetisyen Ezgi Gözde Arslan ise kilo vermek, kilo almak veya diyabet gibi sağlık sorunları nedeniyle beslenme danışmanlığı almak isteyenlere kişiye özel programlar hazırladıklarını ve süreci takip ettiklerini kaydetti.

Erken teşhis tedavi sürecini başlattı

Merkezin Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) biriminde yapılan tarama, Nihan Tektaş'ın meme kanseri tanısı almasını sağladı.

Aile hekiminin yönlendirmesiyle KETEM'e başvurduğunu anlatan Tektaş, aynı gün mamografisinin çekildiğini, tespit edilen kitle üzerine yapılan incelemelerin ardından meme kanseri tanısı aldığını söyledi.

Tektaş, yaklaşık 5 aydır kemoterapi gördüğünü ve ameliyatının planlandığını belirterek, kadınlara düzenli taramalarını ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Sigarayı bıraktı, 17 kilo verdi

Merkezdeki hizmetlerden yararlanan 68 yaşındaki Can Çungay da 40 yılı aşkın süredir kullandığı sigarayı bırakmak için başvurduğunu belirterek, "Allah'a şükür dördüncü haftamdayım, artık sigara kullanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir yıldır merkezden destek alan 63 yaşındaki Pakiz Çoktalar ise 17 kilo verdiğini, yürümekte daha az zorlandığını ve beslenmesine daha fazla dikkat ettiğini anlattı.

Eşiyle birlikte merkeze başvuran 66 yaşındaki Mehmet Tevfik Çoktalar da eşinin kilo verme sürecine katılmasıyla kendisinin de kilo verdiğini belirterek, birlikte yürüyüş yaptıklarını ve günlük hareketlerinin kolaylaştığını söyledi.