Bursa'da 45 Yıllık Sigara Bağımlısı Kurtuldu - Son Dakika
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Sağlık

Bursa'da 45 Yıllık Sigara Bağımlısı Kurtuldu

Bursa\'da 45 Yıllık Sigara Bağımlısı Kurtuldu

Bursa'da 45 yıldır sigara içen 73 yaşındaki Burhan Sevimli, Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurarak sigarayı bırakmayı başardı. Sağlıklı Hayat Merkezleri, sigara ile mücadelede önemli bir rol oynuyor.

31.08.2024 11:46
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Bursa'da 45 yıldır sigara tiryakisi olan 73 yaşındaki Burhan Sevimli, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezine başvurarak bağımlılıktan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kanser erken teşhisi, kronik hastalıkların takibi, kadın ve üreme sağlığı gibi birçok koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulduğu Sağlıklı Hayat Merkezleri, sigara ile mücadelede de önemli rol oynuyor.

Günde 2,5 paket sigara içen Sevimli, eşinin ilaçla bu bağımlılıktan kurtulmasını örnek alarak Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezine başvurdu. Sigara Bırakma Polikliniğinde yapılan değerlendirme sonrası ilaç verilen Sevimli, sigarayı bırakmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burhan Sevimli, askerlik görevi sırasında sigaraya başladığını, 45 yıllık tiryaki olduğunu belirtti.

Kızının aldığı randevuyla Sağlıklı Hayat Merkezine gidip doktorla görüştüğünü ifade eden Sevimli, şunları kaydetti:

"İlaç verdiler. 'Bu ilaçla 11'inci günde sigara içmezsin' dediler. Dedikleri gibi oldu, 11'inci günde sigara içmedim. O gün bugündür içmiyorum. Hiç de aramıyorum. Düşmanı cebimden attım gitti. Rahatlama oldu. Ciğerlerim Allah'a şükür temiz. Sigara içenlere tavsiye ediyorum; Alo 171'i arayın. Bir ilaç veriyorlar. Çok faydasını görürsünüz, siz de bırakırsınız sigarayı. Ben şimdi hiç aramıyorum, siz de aramazsınız."

Sigarayı bırakma sürecinde eşine destek olan 61 yaşındaki Perihan Sevimli ise Sağlık Bakanlığının Alo 171 hattını arayarak sigarayı 7 yıl önce bir kutu ilaç kullanarak bıraktığı bilgisini vererek, bunu tüm tiryakilere tavsiye etti.

8 ayda 500 başvuru

Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. Azize Selçuk Çelebi ise polikliniğe başvurmak isteyenlerin Alo 171'i ya da Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezini arayarak randevu alabildiğini aktardı.

Poliklinikte yapılan işlemler hakkında bilgi veren Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

"Danışanların önce genel değerlendirmesini yapıyoruz. Bağımlılık düzeylerini tespit ediyorum. Uygun olan hastalarımıza Bakanlığımız tarafından gönderilen sigara bırakma ilaçları var. Ücretsiz olarak hastalara veriliyor. Tabii bazı hastalarda ilaç kullanamadığımız durumlarda farklı tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Hastalarla samimiyetle bu süreci götürüyoruz. Sonuçta pek çok hastamız sigarayı bırakıyor. Polikliniğimize 5 bin civarı hasta başvuru yaptı. Bu yıl da 500 civarında başvuru var. Düzenli şekilde hasta kabulü yapıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Bursa'da 45 Yıllık Sigara Bağımlısı Kurtuldu - Son Dakika

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