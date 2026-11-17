Bursa'da araç kullandığı sırada inme geçiren 52 yaşındaki emekli polis memuru Temel Alkan, beynindeki damar tıkanıklığına yönelik uygulanan erken tedavi sayesinde kalıcı hasar yaşamadan sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 2 hafta önce araç kullanırken rahatsızlanan Alkan, ailesini arayarak durumunu anlattı.

Ailesinin haber vermesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Alkan'ın beynine kan taşıyan damarlardan birinin pıhtıyla tıkanması sonucu inme geçirdiği tespit edildi.

Buradaki inme merkezinde Alkan'a önce damar yoluyla pıhtıyı eritmeye yönelik ilaç tedavisi uygulandı, ardından kasıktan girilerek özel cihazlarla beyindeki tıkalı damar açıldı ve pıhtı çıkarıldı.

Her iki tedavinin de başarıyla uygulandığı Alkan, konuşma ve hareketlerindeki belirgin iyileşmenin ardından bir haftada taburcu edildi.

Alkan, AA muhabirine araç kullanırken bir anda terlemeye başladığını ve olayın şokuyla ailesini aradığını söyledi.

Daha sonra sol tarafında güçsüzlük başladığını belirten Alkan, "Şu an gayet iyiyim, herhangi bir sıkıntı yok hatta doktoruma da 'isterseniz şınav çekeyim, beni gönderin' diye ısrar ediyorum." ifadesini kullandı.

Alkan, inme merkezinde fizik tedavi uzmanlarından da destek aldığını ve spor geçmişinin bulunduğunu dile getirerek, "Tedaviden çok memnun kaldım. Hiçbir hasar kalmadı. Gerçekten tüm personel mükemmeldi, hepsi güler yüzlüydü." dedi.

"İnmede her dakika önemli"

Bursa İl İnme Koordinatörü Dr. Cemile Haki de ölüm ve kalıcı engelliliğin en sık nedenlerinden birinin inme olduğunu dile getirdi.

İnmenin sadece hastayı değil yakınlarını da etkilediğini anlatan Haki, "Fakat inme, kader değil. Hem inmeyi önleyebilir hem de inme geliştiğinde erken dönem tedavilerle inmenin kaderini değiştirebiliriz. Dünya İnme Örgütünün de özellikle vurguladığı gibi inmede her dakika önemlidir." diye konuştu.

Haki, inmenin beyin damarlarında tıkanıklık veya kanama sonucunda ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"İnmenin en önemli belirtileri arasında ağızda kayma, kol veya bacakta tek taraflı güçsüzlük ve konuşma bozukluğu yer alıyor. Bu belirtilerden biri bile varsa hasta inme geçiriyor olabilir. Mutlaka 112'yi aramamız lazım. Bunların yanı sıra görme ve yürüme bozukluğu, şiddetli baş ağrısı gibi belirtilerle de inme ortaya çıkabilir. 112'yi aradığımızda ekipler hastayı hızlı bir şekilde değerlendiriyor. Öncelikle hastanın durumuna göre en yakın hastaneye, tedavi gereksinimi varsa uygun bir inme merkezine en hızlı şekilde ulaştırılmasını sağlıyor."

İnme tedavilerinde son dönemde ciddi gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Haki, "Damar tıkanması geçiren hastalarda ilk saatlerde, uygun hastalara toplardamar yoluyla damar açıcı tedaviler uygulanabilir ya da özellikle büyük damar tıkanmalarında anjiyoyla, kateterle hastanın beynindeki pıhtıya müdahale edilerek pıhtı çıkarılabiliyor." ifadesini kullandı.

Haki, inmenin özellikle yaşlılarda daha sık görüldüğünü, son dönemde gençlerde de görülme sıklığının arttığını belirterek, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara ve alkol kullanımı ile özellikle yaşlılarda görülen kalp ritim bozukluğunun risk faktörleri olduğunu kaydetti.

Güney Marmara'daki illere hizmet veriliyor

Haki, Bursa Şehir Hastanesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde akut inme hastalarına yönelik ileri tedavilerin uygulandığını belirterek, kentte inme hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve geliştirilmesi amacıyla Ocak 2026'da İl İnme Koordinatörlüğünün kurulduğunu dile getirdi.

Bu hastanelerde hem Bursa'dan hem de çevre illerden yönlendirilen çok sayıda hastaya erken dönemde ileri inme tedavileri uygulandığını ifade eden Haki, şunları kaydetti:

"Bursa ve Balıkesir, Çanakkale, Yalova gibi çevre illerden bu üç hastaneye yıllık yaklaşık 2 bin 600 hasta sevk ediliyor. Yani Bursa'daki inme merkezleri aynı zamanda Güney Marmara'daki diğer illerde bu tedavileri gerektiren hastalara da hizmet veriyor. Koordinatörlüğümüz Bursa'daki inme hastalarının özellikle erken dönemdeki tedavilere ulaşması, bunların planlanması, koordinasyonu ve geliştirilmesi amacıyla kuruldu. Tedavilerle ilgili farkındalığı artırma amacıyla özellikle hem ilçelerdeki hem Bursa'nın merkezindeki tüm hastanelerin acil servis hekim ve hemşirelerine ve 112 çalışanlarına eğitim yapıldı. Buradaki amaç hastaların şikayeti başladıktan sonra uygun hastaneye gitmeleri ve sonraki süreçte de uygun tedaviye en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamak."