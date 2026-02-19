Büyük Kitle Başarıyla Alındı

Karnındaki ağrı ve şişlik şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran 36 yaşındaki Kazakistanlı Gülzat Yermekbayeva'nın karnından yaklaşık 45 santimetrelik kitle çıkarıldı.

Eşinin eğitiminden dolayı bir süredir Kayseri'de yaşayan 6 çocuk annesi Yermekbayeva, AA muhabirine, 2025 yılının mayıs ayında kaburgasının altında ağrı hissettiğini ve çok önemsemediğini söyledi.

Yermekbayeva, eylül ayında ise midesinde sertlik fark ettiğini ve hastaneye başvurduğunu belirtti.

Çeşitli tetkiklerin ardından karın boşluğunda kitle tespit edildiğini anlatan Yermekbayeva, onkoloji bölümüne yönlendirildiğini dile getirdi.

Yermekbayeva, kitlenin küçülmesi için ilaç tedavisi gördüğünü ve 3 aylık ilaç tedavisinin olumlu yanıt vermediğini, kitlenin tam tersine büyüdüğünü ifade etti.

"Şimdi kendimi iyi hissediyorum"

Kitlenin alınması için ameliyata karar verildiğini kaydeden Yermekbayeva, Kayseri Şehir Hastanesi'nde Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Gündoğan tarafından kitlenin çıkarıldığını belirtti.

Riskli bir ameliyat geçirdiğini vurgulayan Yermekbayeva, "Çok şükür şimdi kendimi iyi hissediyorum. Hocam ameliyattan sonra çok sevinçliydi, 'Ameliyat çok iyi geçti, iki bebek büyüklüğünde kitle çıkardık, her organın yerinde.' dedi. Hastaneye geldiğimde hemşireler beni hamile sanmıştı. Karnım öyle şişti ki hamile gibi görünüyordum. Çok şükür hafifledim, hatta biraz kilo da vermişim çünkü kıyafetlerim biraz büyük geliyor, aynaya da bakıyorum kilo vermişim." diye konuştu.

Yermekbayeva, tedavisi boyunca aldığı sağlık hizmetinden memnun kaldığına dikkati çekerek, "Hastane tıbbi cihazlarla donatılmış. Her türlü imkan düşünülmüş. Çok büyük imkana sahip bir hastane. Böyle büyük bir hastanenin olması beni mutlu etti. Hocamız işinde çok titiz ve tecrübeliydi. İşini de çok severek yapıyor. Ameliyattan önce tehlikeli bir ameliyat olacağını söylemişti." ifadelerini kullandı.

"Bu kadar büyük kitlenin etrafa yayılmama olasılığı yok"

Prof. Dr. Ersin Gündoğan ise mideden kaynaklı bir kitleyle karşılaştıklarını belirterek, mide ve karaciğerin bir kısmı ile bağırsak damarlarını besleyen yağlı dokunun da bir kısmıyla kitlenin çıkarıldığını anlattı.

Kitlenin büyüklüğüne dikkati çeken Gündoğan, "Karın içi organlarından daha fazla yer kaplayan bir kitlesi vardı. Daha önce tedavi başlanmış, tedaviye rağmen büyümüş. Yaklaşık 45 santimlik bir kitleden bahsediyoruz. Bağırsak hareketlerini ve solunum hareketlerini engelleyecek kadar bası yapan bir kitle vardı. Karnı o kadar gergindi ki doğuma yaklaşmış gebe gibiydi. Bu kadar büyük kitlenin etrafa yayılmama olasılığı yok." diye konuştu.

Prof. Dr. Gündoğan, bu tür kitlelerin aslında bu kadar büyümeden tedavi edilebildiğini belirterek, hastanın şanssızlığının sürecin uzamasından kaynaklandığını, literatürde de bu kadar büyümüş kitlelere nadiren rastlandığını kaydetti.