Çanakkale'de Diyaliz Hastasına Organ Nakli - Son Dakika
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Sağlık

Çanakkale'de Diyaliz Hastasına Organ Nakli

Çanakkale\'de Diyaliz Hastasına Organ Nakli

Çanakkale'de 3 yıldır diyalize bağlı yaşamını sürdüren bir hastaya, Yalova'da beyin ölümü gerçekleşen bir üniversite öğrencisinin böbreği nakledildi. Nakil operasyonu başarılı geçen hastanın böbrek fonksiyonları normale döndü ve taburcu edildi.

02.05.2024 13:04
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Çanakkale'de 3 yıldır diyalize bağlı yaşamını sürdüren 41 yaşındaki Turan Cinislioğlu'na, Yalova'da organ bağışı taahhüdünde bulunduktan 3 gün sonra trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Karakaş'ın böbreği nakledildi.

Yalova- Bursa kara yolunda 12 Nisan'da arkasında oturduğu Ziya Ö. idaresindeki motosikletin bir otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan ve 18 Nisan'da beyin ölümü gerçekleşen Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Karakaş, bağışladığı kalbi, karaciğeri ve böbrekleriyle 4 hastanın hayata tutunmasını sağladı.

Karakaş'ın böbreklerinden biri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ile ekibinin başarılı operasyonu sonucu, diyalizle yaşamını sürdüren Cinislioğlu'na nakledildi.

Prof. Dr. Alan, gazetecilere, Cinislioğlu'nun 3 yıl önce hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve diyalize alındığını söyledi.

Türkiye'de böbrek yetmezliğinin en önemli nedeninin hipertansiyon ve diyabet olduğunu belirten Alan, "Özellikle kontrolsüz diyabet 10 yılı aşkın süre içinde böbreklerde iflasa neden oluyor. Turan Bey'de böbrek yetmezliği tablosu gelişince hem diyalize başladı hem de organ nakli için sıraya girdi. Önce merkezimize kaydoldu. Kendisini 3 kez merkeze çağırdık ama uygun böbrek bulunmadı." dedi.

Nakil işleminin üzerinden 10 gün geçtiğini bildiren Alan, diyalizden kurtulan ve böbrek fonksiyon değerleri normale yaklaşan Cinislioğlu'nun taburcu edildikten sonra günlük yaşantısına, iş hayatına eskisi gibi devam edebileceğini anlattı.

Organ bağışının önemine dikkati çeken Alan, şunları kaydetti:

"Pandemiye kadar ülkemizde organ bağışı oranı milyon başına 7-8 organ civarındayken şimdi 1-2 düzeyine düşmüştür. Kadavradan nakil ülkemiz şartlarında durma noktasına geldi. Bağışın ivedi şekilde artırılması lazım. Çünkü bu insanlar organ bekleme sırasında hayatını kaybetmektedir. Turan Bey şanslı olan hastalardandır. Maalesef ki bu hastaların hepsi 10 yıl içinde hayatını kaybetmektedir. O yüzden halkımızın organ bağışı konusunda duyarlı olmasını istiyorum."

ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavisi süren Cinislioğlu ise rahatsızlandığında ambulansla hastaneye getirildiğini ve böbreklerinden birinin alındığını dile getirdi.

Ameliyatının başarılı geçtiğini, böbreğin uyduğunu ifade eden Cinislioğlu, "Ağrım sızım olmadı. Kendilerine her gün dua ediyorum. Teşekkür ediyorum. Eski hayatıma döndüm, çok mutluyum. ÇOMÜ'ye, ÇOMÜ Hastanesi'ne, hocalara ve hemşirelere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Çanakkale'de Diyaliz Hastasına Organ Nakli - Son Dakika

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